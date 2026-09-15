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छोटी काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयपुर में धूमधाम से निकली भगवान गणेश की भव्य शोभायात्रा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरती के बाद हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रनावा किया. 80 झांकियों के साथ यह शोभायात्रा गढ़ गणेश पहुंची.

भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री
भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 10:39 PM IST

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जयपुर: छोटी काशी में भगवान गणेश की शोभायात्रा में आस्था का सैलाब देखने को मिला. मंगलवार देर शाम को मोती डूंगरी गणेश मंदिर से भगवान गणपति की शोभायात्रा निकली. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा-अर्चना करके भगवान गणेश की आरती उतारी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया. शोभायात्रा में विभिन्न झांकियाँ आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. पहली बार फायर ब्रिगेड के माध्यम से श्रद्धालुओं पर गंगाजल की बौछार करवाई गई. इसके साथ ही रोबोट के जरिए बारिश का दृश्य भी दिखाया गया. ऋषि पंचमी के अवसर पर शोभायात्रा को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे.

80 से ज्यादा झांकियां: शोभायात्रा में करीब 80 से ज्यादा झांकियां शामिल हुईं. इनमें 20 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित झांकियां थीं. गरुड़ पर सवार 16 फीट ऊंचे गणेश जी, ऐरावत हाथी पर विराजमान गणेश जी, अष्टभुजा रूप में रिद्धि-सिद्धि के साथ गजानन, पृथ्वी पर तांडव करते गणेश जी और विशाल नंदी पर सवार शिवजी के स्वरूप आकर्षण का केंद्र बने रहे. महाकाल और महाकाली के तांडव स्वरूप सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों को भी झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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लोगों ने पुष्प-वर्षा करके स्वागत किया: शोभायात्रा में अखाड़े के कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्र कलाओं और कसरत के हैरतअंगेज प्रदर्शन किए. देवी-देवताओं के स्वरूप में सजे कलाकार और गणेश भजनों की धुनों पर बजते बैंड ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. रास्ते में जगह-जगह पर लोगों ने पुष्प-वर्षा करके भगवान गणेश का स्वागत किया. यह शोभायात्रा मोती डूंगरी रोड से होते हुए सांगानेरी गेट, जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार से होकर गुजरी. इसके बाद छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा और ब्रह्मपुरी बस स्टैंड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंची.

मुख्यमंत्री ने गणेश शोभायात्रा को किया रवाना
मुख्यमंत्री ने गणेश शोभायात्रा को किया रवाना (ETV Bharat Jaipur)

ट्रैफिक डायवर्जन और नो व्हीकल जोन: गणेश शोभायात्रा के दौरान जयपुर शहर में ट्रैफिक की विशेष व्यवस्थाएं की गईं. राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी शोभायात्रा के दौरान पुलिस की ओर से ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए थे. शोभायात्रा के दौरान कई मार्गों पर 'नो व्हीकल जोन' बनाया गया और ट्रैफिक डायवर्जन किया गया. परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया, जबकि आवश्यक सेवाओं के वाहनों की आवाजाही को अनुमति दी गई. पुलिस ने आमजन से वैकल्पिक और समांतर मार्गों के उपयोग की अपील की. एमडी रोड, जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार और चौगान चौराहा से लेकर गढ़ गणेश मंदिर तक का मार्ग 'नो पार्किंग जोन' रहा.

गणेश शोभायात्रा की झांकियां
गणेश शोभायात्रा की झांकियां (ETV Bharat Jaipur)

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