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छोटी काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयपुर में धूमधाम से निकली भगवान गणेश की भव्य शोभायात्रा

भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री ( ETV Bharat Jaipur )