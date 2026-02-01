ETV Bharat / state

अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल तक दौड़े हजारों धावक, मुख्यमंत्री ने कहा - 'फिट रहोगे तो हिट रहोगे'

युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में रविवार को मैराथन का आयोजन हुआ.

जयपुर में मैराथन का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से लेकर जवाहर सर्किल तक मैराथन का आयोजन हुआ. इस मैराथन में अलग-अलग आयु वर्ग और श्रेणियों के हजारों धावकों ने भाग लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मैराथन का फ्लैग ऑफ करते हुए 'फिट रहोगे तो हिट रहोगे' का संदेश दिया. इस दौरान मिलिंद सोमन और इशिता राज जैसे फिल्म जगत से जुड़े चेहरे भी नजर आए. सुबह से ही आयोजन स्थल पर खेलप्रेमियों, युवाओं और प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन में अभिनेता मिलिंद सोमन ने खुद मैराथन दौड़ में हिस्सा लेकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, जबकि इशिता राज फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शामिल हुईं.

मुख्यमंत्री का युवाओं को संदेश : फ्लैग ऑफ के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिट रहोगे तो हिट रहोगे. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में फिट इंडिया अभियान और यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे प्रयासों के माध्यम से युवाओं को खेल और स्वास्थ्य के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं. प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करते हुए युवाओं के सर्वांगीण उत्थान के लिए काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने युवाओं से अनुशासित जीवन अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाए, सुबह 4 बजे उठने जैसी दिनचर्या हो तो दिनभर के कार्य स्वतः ही बेहतर ढंग से पूरे होने लगते हैं. उन्होंने युवाओं से न केवल स्वयं आगे बढ़ने, बल्कि देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया.

अल्बर्ट हॉल से लेकर जवाहर सर्किल तक मैराथन का आयोजन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

अलग-अलग कैटेगरी में आयोजित हुई दौड़ : मैराथन को विभिन्न कैटेगरी में आयोजित किया गया, ताकि हर आयु वर्ग और फिटनेस स्तर के लोग इसमें भाग ले सकें. प्रोफेशनल धावकों के साथ-साथ युवा, महिलाएं और फिटनेस के प्रति जागरूक आम नागरिक भी इस दौड़ का हिस्सा बने. वहीं, आयोजन में मैराथन आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा, मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेश पूरी महाराज भी मौजूद रहे. जयपुर की सड़कों पर दौड़ते प्रतिभागियों के साथ शहर में फिटनेस और ऊर्जा का माहौल दिखाई दिया, जिसने स्वस्थ जीवन और अनुशासन का संदेश दिया.

