मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं, 'चाइनीज मांझे' से बचने की अपील
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए 'चाइनीज मांझे' से बचने की अपील की.
Published : January 13, 2026 at 8:43 PM IST
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष संदेश जारी करते हुए कहा कि मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक सौहार्द और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक हैं. उन्होंने नागरिकों का आग्रह किया कि वे इन त्योहारों को उल्लास, सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है. यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि यह समय आपसी संबंधों को मजबूत करने, समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने तथा दान-पुण्य के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करने का उत्तम अवसर है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति को अन्नदाता किसानों का विशेष पर्व बताते हुए कहा कि यह त्योहार किसानों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है. खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसान ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और नई आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और किसानों की खुशहाली ही राजस्थान की समृद्धि का आधार है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करने का आह्वान किया.
'चाइनीज मांझे' का उपयोग बिल्कुल न करें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए पतंगबाजी को लेकर विशेष चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाते समय 'चाइनीज मांझे' का उपयोग बिल्कुल न करें. यह मांझा न केवल प्रतिबंधित है, बल्कि अत्यंत जानलेवा भी है. इससे पक्षियों की जान जाती है, बाइक सवारों और राहगीरों को गंभीर चोट लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं,और बच्चों के लिए भी यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे केवल पारंपरिक सूती मांझे का ही उपयोग करें और पतंगबाजी करते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें. लोहड़ी पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान है, जो नई फसल, उत्साह और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है.