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CM भजनलाल ने की गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा, श्रीनाथजी मंदिर में पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की

डीग : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रज की पावन धरा पर सोमवार-मंगलवार रात को गोवर्धन गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा लगाई. मंगलवार सुबह श्रीनाथजी मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना, अभिषेक कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की. परिक्रमा के दौरान मुख्यमंत्री ने सामान्य श्रद्धालु की तरह धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया. वहीं, परिक्रमा मार्ग पर उमड़े श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया, जिससे भक्तिमय माहौल हो गया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार शाम को डीग जिले के पूंछरी क्षेत्र पहुंचे. मंगलवार सुबह उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना, दुग्धाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की. इसके बाद उन्होंने गिरिराज महाराज की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया. धार्मिक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने गोवर्धन गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा भी की. सोमवार देर रात को उन्होंने सात दंडवत के साथ गिरिराज जी की सप्तकोसीय परिक्रमा शुरू की जो मंगलवार सुबह 4 बजे संपूर्ण की.