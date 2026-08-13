सीएम बोले- नशा कारोबारियों की जड़ें बहुत गहरी, उन्होंने सब्जी-दूध वालों को पुड़िया सप्लाई करने वाला बना दिया

सीएम बोले- नशा कारोबारियों की जड़ें बहुत गहरी, उन्होंने सब्जी-दूध वालों को पुड़िया सप्लाई करने वाला बना दिया
मुख्यमंत्री ने सीएलजी सदस्यों से किया संवाद, कहा- नशा मुक्त, भय मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में इनकी अहम भूमिका.
Published : August 13, 2026 at 8:57 PM IST
जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में नव नियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद किया. इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए सीएलजी सदस्य मौजूद रहे. जिलों और थानों से सीएलजी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े. कार्यक्रम में संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नशे की समस्या समाज और परिवार को खोखला कर रही है. नशा कारोबारियों की समाज में जड़ें बहुत गहरी हैं.
कई बार देखने में आता है कि घर-घर नशा पहुंचाने के लिए नशा बेचने वालों ने सब्जी वालों और दूध वालों को भी पुड़िया सप्लाई करने वाला बना दिया. वे यह देखते हैं कि घरों तक कौन आसानी से पहुंच सकता है. ऐसे लोगों की पहचान कर नशे की समस्या को जड़ से खत्म करना होगा. उन्होंने सीएलजी सदस्यों से नशामुक्त, भयमुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में अपना योगदान देने की अपील की.
सीएलजी सदस्यों के सुझावों को आगे बढ़ाएंगे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण जरूरी है. इसमें सीएलजी सदस्य की अहम भूमिका होती है. वे अपराध नियंत्रण के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि कई सीएलजी सदस्यों ने थाना स्तर पर सुधार के लिए अपने अहम सुझाव दिए हैं. इनमें से कई सुझावों को आगे बढ़ाया जाएगा. ताकि उन सुझावों का प्रदेशभर में फायदा मिले.
अच्छा काम करने वालों का होगा सम्मान : उन्होंने कहा कि आज नशे की समस्या समाज में गहराई तक जड़े जमा चुकी हैं. कई बार देखने में आता है कि नशे का कारोबार करने तस्करों ने घर-घर तक नशा पहुंचाने के लिए सब्जी और दूध वाले तक को पुड़िया सप्लाई करने वाला बना देता है. सीएलजी सदस्यों को ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी. चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो. हमें उसका डटकर मुकाबला करना होगा. तभी हम नशा मुक्त, भयमुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान का निर्माण कर पाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी नियमित रूप से सीएलजी सदस्यों से संवाद कर फीडबैक लेंगे. अच्छा काम करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा.
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सीएलजी सदस्यों ने दिए अहम सुझाव : मालपुरा थाने के सीएलजी सदस्य राजकुमार ने नफरी बढ़ाने का सुझाव दिया. बाड़मेर के सीएलजी सदस्य पाबूराम ने महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया. नई गाड़ियां मुहैया करवाने का सुझाव दिया. बाड़ी (धौलपुर) की महिला सदस्य शिप्रा ने कहा, आज लोगों में जागरूकता आई है. पहले लोगों को पुलिस और थाने के नाम से ही डर लगता था. आज आमजन पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजकॉप सिटीजन एप की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देंगी.
आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित नवचयनित 'सामुदायिक समन्वय समूह' के सदस्यों के संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस दौरान प्रदेशभर के नवचयनित ‘सामुदायिक समन्वय समूह’ के सदस्य भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 13, 2026
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छोटे मामलों का समझाइश से हो निस्तारण : सीएम ने कहा कि सीएलजी सदस्य हर छोटी-बड़ी आपराधिक घटनाओं पर नजर रखें. महिलाओं बच्चियों से छेड़छाड़ और छीना झपटी करने वाले वालों की तत्काल जानकारी पुलिस को दें. सभी सीएलजी सदस्य स्थानीय लोगों की एक चैन बनाएं, ताकि अपराध होने से पहले पुलिस प्रो एक्टिव एक्शन ले सके और अपराध होने पर तत्काल पुलिस की मदद की जाए. उन्होंने कहा, सीएलजी सदस्य स्थानीय लोगों से अच्छी तरह परिचित होते हैं. उन्हें छोटे-छोटे विवाद के मामलों में समझाइश कर ऐसे मामलों का निस्तारण करवाना चाहिए, ताकि पुलिस छोटे मामलों में नहीं उलझे और बड़े मामलों पर ध्यान लगा सके.
मंत्री बेढम बोले- पहली बार हुआ ऐसा आयोजन : गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान में पहली बार सीएम सीएलजी सदस्यों से संवाद कर रहे हैं. यह सजग मुखिया की पहचान है. यह दिखाता है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज के अहम घटकों से संवाद कर कैसे आगे बढ़ा जाए. पिछले ढाई साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. सभी अपराधों में 16 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है. राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश बने. इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सीएलजी सदस्यों की कानून व्यवस्था और अपराध रोकने में अहम भूमिका है. सीएलजी में कोई दागी व्यक्ति शामिल नहीं हो. इसके किए बारीकी से निगरानी रखी गई.
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डीजीपी बोले- आज अपराध का स्वरूप बदला : इससे पहले डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज प्रदेशभर के 1100 सीएलजी सदस्य कार्यक्रम में मौजूद हैं. पांच हजार से ज्यादा सदस्य वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े हैं. सीएलजी आमजन और पुलिस के बीच कड़ी है. आज अपराध का स्वरूप बदला है. इसलिए पुलिस का आमजन से समन्वय ज्यादा जरूरी है. उन्होंने सीएलजी सदस्यों से अपराध नियंत्रण में भागीदारी निभाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हाल ही में बड़ी संख्या में युवाओं को सीएलजी के जरिए पुलिस से जोड़ा गया है.