सरकार के खिलाफ नहीं कोई एंटी इनकंबेंसी, विधायकों पर 'तीसरी आंख' : CM भजनलाल
बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी.
Published : March 10, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 12:56 PM IST
जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायक दल की बैठक ली. यह बैठक विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना की और उन्हें आगे भी इसी तरह जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रेरित किया. सीएम ने कहा कि सरकार के दो साल के कार्यकाल से किसी प्रकार की एंटी इनकंबेंसी का माहौल नहीं है. सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा में ग्राउंड तक जाएं और सरकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ें. बजट योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएं.
200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा में उनके कामकाज पर लगातार नजर रखी जाती है. विधायकों पर 'तीसरी आंख' भी है, इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सतर्क रहना चाहिए. विधायकों ने जो भी मांगें रखीं, सरकार ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी जनप्रतिनिधियों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी है. मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और कम से कम आठ से दस घंटे तक क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें. जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है.
आज राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक ली।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 10, 2026
इस अवसर पर प्रदेश के विकास, जनहित के मुद्दों तथा विधानसभा की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर सार्थक चर्चा की।#आपणो_अग्रणी_राजस्थान pic.twitter.com/JHwhabRIOz
पढ़ें. स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : CM भजनलाल शर्मा
एंटी-इनकंबेंसी का माहौल नहीं : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के दो साल के कार्यकाल में प्रदेश में किसी प्रकार की एंटी-इनकंबेंसी का माहौल नहीं है, जो सरकार के लिए सबसे सुखद बात है. सरकार निरंतर विकास और जनकल्याण के कार्यों में जुटी हुई है, जिससे जनता का विश्वास सरकार के साथ बना हुआ है. बैठक में आगामी राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया.
राजस्थान दिवस पर ये होगा खास : उन्होंने बताया कि इस बार राजस्थान दिवस की शुरुआत स्वच्छता अभियान और 'विकसित रन' से होगी. इसके अलावा विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, 'एक जिला एक उत्पाद' प्रदर्शनी, जनजातीय कला प्रदर्शनी, युवा शक्ति मेला, उद्योगपतियों के साथ संवाद और किसान सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही प्रदेश के मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन होगा. राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में सांस्कृतिक संध्या और भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा.
पढ़ें. बीजेपी विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित विधायकों पर नाराज हुए भजनलाल शर्मा, मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश