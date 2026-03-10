ETV Bharat / state

सरकार के खिलाफ नहीं कोई एंटी इनकंबेंसी, विधायकों पर 'तीसरी आंख' : CM भजनलाल

जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायक दल की बैठक ली. यह बैठक विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना की और उन्हें आगे भी इसी तरह जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रेरित किया. सीएम ने कहा कि सरकार के दो साल के कार्यकाल से किसी प्रकार की एंटी इनकंबेंसी का माहौल नहीं है. सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा में ग्राउंड तक जाएं और सरकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ें. बजट योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएं.

200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा में उनके कामकाज पर लगातार नजर रखी जाती है. विधायकों पर 'तीसरी आंख' भी है, इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सतर्क रहना चाहिए. विधायकों ने जो भी मांगें रखीं, सरकार ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी जनप्रतिनिधियों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी है. मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और कम से कम आठ से दस घंटे तक क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें. जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है.