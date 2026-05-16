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प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील का असर: 'ग्राम-2026' स्थगित, राज उन्नति बैठक में लापरवाह अधिकारियों को किया निलंबित

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संयम की अपील के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी 23 से 25 मई तक जयपुर के जेईसीसी में प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम-2026) को फिलहाल स्थगित कर दिया है. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छोटी-छोटी बचत से बड़ा बदलाव संभव है और ईंधन की बचत राष्ट्रहित में आवश्यक है. वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन (राज उन्नति) की पांचवीं बैठक आयोजित हुई. बैठक में करीब 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम ने सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने को कहा, साथ ही परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वालों के निलंबन की कार्रवाई भी की.

बूंद-बूंद से सागर बनता है: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के संयमित उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की अपील के अनुरूप राज्य सरकार बड़े सरकारी आयोजनों में कमी ला रही है. उन्होंने कहा कि ग्राम-2026 जैसे बड़े आयोजन में प्रदेशभर से किसान, कृषि विशेषज्ञ और उद्यमी शामिल होने वाले थे, जिससे आवागमन और लॉजिस्टिक्स में बड़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता. आयोजन स्थगित करने से ईंधन की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने आमजन से भी वाहनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि बूंद-बूंद से सागर बनता है; यदि हर व्यक्ति थोड़ा संयम बरते, तो तेल की खपत में बड़ा अंतर लाया जा सकता है.

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सीएम ने दिखाई सख्ती: मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्रदेश में कहीं भी पानी और बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए. सभी जिला कलक्टर पेयजल शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें और पानी-बिजली से जुड़े विभाग हर सात दिन में समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें. लापरवाही करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी अभिनव पहल 'राज उन्नति' के तहत अब तक हुई बैठकों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा चुकी है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से सीधा संवाद कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति मिली है.