Holi 2026 : सीएम ने सांगानेर में खेली होली, कार्यकर्ताओं को बताया अपनी ताकत, विपक्ष पर साधा निशाना

होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह में आम जनता के साथ त्योहार मनाया. स्नेह, सद्भाव और आत्मीय मिलन के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अधिकारियों के साथ राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर भी चर्चा की. इसके बाद वे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन है, उनके पास सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, इसलिए वे झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. कार्यकर्ताओं के साथ कुल्हड़ की चाय पीते सीएम (ETV Bharat Jaipur) कार्यकर्ता मेरी ताकत : कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और समर्पण ही उनकी असली ताकत है. उन्होंने कहा- सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ताकत मिल रही है. मैंने कल कहा और आज ही तैयारी कर दी.? उन्होंने कार्यकर्ताओं की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि यदि सांगानेर के कार्यकर्ताओं को 5 से 10 घंटे पहले भी सूचना दी जाए तो वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम को सफल बना देते हैं.