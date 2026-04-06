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Tamilnadu Election : सीएम भजनलाल ने किया NDA का प्रचार, DMK सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप

कोयंबटूर में एनडीए प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराते सीएम ( Photo: CMO )