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Tamilnadu Election : सीएम भजनलाल ने किया NDA का प्रचार, DMK सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- तमिलनाडु की मौजूदा सरकार वही गलतियां दोहरा रही है, जो पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने की थी.

Chief Minister filing the nomination papers for the NDA candidate in Coimbatore
कोयंबटूर में एनडीए प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराते सीएम (Photo: CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
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कोयंबटूर/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को तमिलनाडु दौरे पर रहे. उन्होंने कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की मौजूदा डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला. सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है.

उन्होंने जनता से ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया. सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा, सुनिए.... (Source : Rajasthan CMO)

सीएम भजनलाल शर्मा ने कोयंबटूर ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है. उन्होंने प्रधानमंत्री के उस विचार का भी उल्लेख किया, जिसमें किसान, युवा, महिला और मजदूर को देश की प्रमुख चार जातियां बताया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सीएम ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाई.

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जड़ से उखाड़ फेंकने का समय: उन्होंने कहा, राजस्थान में आमजन को पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सभी वर्गों के उत्थान को प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, तमिलनाडु की मौजूदा सरकार वही गलतियां दोहरा रही है, जो पहले राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी. जनता अब जागरूक हो चुकी है. ऐसी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है.

प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान : मुख्यमंत्री ने कोयम्बटूर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी वनाथी श्रीनिवासन के समर्थन में जोरदार अपील की. उन्होंने लोगों से अधिकाधिक मत देकर उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया. उनकी समस्याएं व सुझाव सुने. इससे पहले, कोयंबटूर दौरे के दौरान प्रसिद्ध पेरूर पट्टेश्वर मंदिर में दर्शन किए. भगवान शिव के समक्ष शीश नवाया. स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद थे.

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