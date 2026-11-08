ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में किया लक्ष्मी पूजन, दिया 'विकसित राजस्थान' का संदेश

भजनलाल शर्मा ने किया लक्ष्मी पूजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दिया और रावण पर विजय प्राप्त कर रामराज्य की स्थापना की. रामराज्य की यही अवधारणा आज भी आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण है. इसी भावना के साथ हमें विकसित राजस्थान के निर्माण में सभी को साथ लेकर चलना होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम के दौरान यह बात कही. इस दौरान उन्होंने बही-खाते की तर्ज पर भाजपा कार्यालय के सदस्यता रजिस्टर का पूजन भी किया.