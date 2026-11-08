मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में किया लक्ष्मी पूजन, दिया 'विकसित राजस्थान' का संदेश
दीपावली पर भाजपा मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी पूजन किया और रामराज्य की अवधारणा को दोहराते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया.
Published : November 8, 2026 at 2:47 PM IST
जयपुर: भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दिया और रावण पर विजय प्राप्त कर रामराज्य की स्थापना की. रामराज्य की यही अवधारणा आज भी आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण है. इसी भावना के साथ हमें विकसित राजस्थान के निर्माण में सभी को साथ लेकर चलना होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम के दौरान यह बात कही. इस दौरान उन्होंने बही-खाते की तर्ज पर भाजपा कार्यालय के सदस्यता रजिस्टर का पूजन भी किया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित दीपावली लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हुए दीपोत्सव मनाया और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है. भगवान श्रीराम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान सभी को साथ लेकर चलने का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रासंगिक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं. हमारा संकल्प भी विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान, विकसित निकाय और विकसित गांव बनाने का होना चाहिए.
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छोटे व्यापारियों की खुशहाली का भी रखें ध्यान: मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर लोगों से छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि त्योहार पर हमारी खरीदारी से छोटे व्यापारियों के जीवन में भी खुशहाली आनी चाहिए. समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का भाव ही त्योहारों की वास्तविक भावना है. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का हर त्योहार व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने का संदेश देता है.
कार्यकर्ताओं से की रामा-श्यामा: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाई और रामा-श्यामा कर एक-दूसरे को पर्व की बधाई दी. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, जयपुर के मेयर सुनील कोठारी सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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