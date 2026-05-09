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सीएम भजनलाल कोलकाता में बोले- बंगाल को भ्रष्टाचार और डर के माहौल से मिली मुक्ति, अब सुशासन का दौर शुरू

गुलदस्ता भेंट कर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत करते सीएम शर्मा ( Photo Credit CM Office Rajasthan )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है. कोलकाता में हुए इस भव्य समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने लंबे समय से चली आ रही भ्रष्टाचार, भय और असुरक्षा की राजनीति को करारा जवाब दिया है. अब यहां तुष्टिकरण की नीति का पूर्ण अंत होगा और सुशासन का दौर शुरू होगा. सीएम शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को लेकर भरोसा जताया– विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बंगाल अब नई ऊंचाइयों को छुएगा. यह ऐतिहासिक जीत विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'पश्चिम बंगाल लंबे समय तक भ्रष्टाचार, भय और असुरक्षा के माहौल में रहा, लेकिन अब जनता ने उससे मुक्ति पाने का निर्णय लिया है.' पढ़ें: तीन राज्यों में भाजपा की जीत का जयपुर में अनोखा जश्न, 'धुरंधर 2' के साथ बंगाली झालमुड़ी का भी लगा तड़का