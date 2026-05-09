सीएम भजनलाल कोलकाता में बोले- बंगाल को भ्रष्टाचार और डर के माहौल से मिली मुक्ति, अब सुशासन का दौर शुरू
समारोह में राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए.
Published : May 9, 2026 at 6:30 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है. कोलकाता में हुए इस भव्य समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने लंबे समय से चली आ रही भ्रष्टाचार, भय और असुरक्षा की राजनीति को करारा जवाब दिया है. अब यहां तुष्टिकरण की नीति का पूर्ण अंत होगा और सुशासन का दौर शुरू होगा. सीएम शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को लेकर भरोसा जताया– विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बंगाल अब नई ऊंचाइयों को छुएगा. यह ऐतिहासिक जीत विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'पश्चिम बंगाल लंबे समय तक भ्रष्टाचार, भय और असुरक्षा के माहौल में रहा, लेकिन अब जनता ने उससे मुक्ति पाने का निर्णय लिया है.'
पढ़ें: तीन राज्यों में भाजपा की जीत का जयपुर में अनोखा जश्न, 'धुरंधर 2' के साथ बंगाली झालमुड़ी का भी लगा तड़का
भजनलाल शर्मा ने कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की विकासवादी सोच पर भरोसा किया. बंगाल वर्षों तक भ्रष्टाचार और डर के माहौल से जूझता रहा, लेकिन आज यहां की जनता को उससे आज़ादी मिली है. यह दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीब कल्याण, रोजगार, आधारभूत ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तेजी से काम करेंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा सरकार राज्य को प्रगति और सुशासन के नए रास्ते पर आगे बढ़ाएगी.
सुशासन का दौर देखेगी जनता: मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और चुनाव में जुटे सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन से यह ऐतिहासिक जीत संभव हो सकी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार अब बंगाल में विकास का नया विस्तार करेगी. तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हुआ है, अब सुशासन का दौर यहां की जनता देखेगी. समारोह में राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए.