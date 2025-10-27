ETV Bharat / state

अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकानों पर काम, सीएम ने अध्यादेश का किया अनुमोदन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन कर दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बाल श्रम को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 और राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का अनुमोदन कर दिया. वाणिज्य संस्थान अध्यादेश के तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान और वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे. इससे बालश्रम पर रोक लग सकेगी. साथ ही केंद्र सरकार के कारखाना नियमों की पालना हो सकेगी.

अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा. प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है. रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य नहीं कर पाएंगे. पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी. इन संशोधनों से बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उचित अवसर मिल सकेंगे.

पढ़ें: गर्म लाख की चूड़ियां बनाते थे बच्चे, 15 बच्चों को छुड़ाया, 6 आरोपी गिरफ्तार

इसी प्रकार अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है. वहीं, ओवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है. इससे दुकानों और व्यापारिक संस्थानों की कार्यक्षमता के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी. प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे. अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है. इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही, इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान भी जोड़े गए हैं. नए नियमों के अनुसार, कारखाना स्थल पर गर्भवती और धात्री महिला के अतिरिक्त अन्य महिलाएं कार्य कर सकेंगी, लेकिन नियोक्ताओं को ऐसी महिलाओं के लिए श्वसन तंत्र सुरक्षा, फेस शील्ड, हीट शील्ड, मास्क, ग्लव्स आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही, कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता के साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा.

केंद्र के नियमों की पालना में किया संशोधन: उन्होंने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त कंप्लायंस रिडक्शन एंड डिरेगुलेशन डॉकेट की पालना में राज्य सरकार ने ये संशोधन किए गए हैं. इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से श्रमिकों के लिए कार्य करने की सीमा को बढ़ाने के साथ ही महिला श्रमिकों की खतरनाक प्रकृति के कार्यों में लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया है.

TAGGED:

CM BHAJANLAL SHARMA
COMMERCIAL ESTABLISHMENTS ORDINANCE
CHILD LABOUR
RAJASTHAN SHOPS ORDINANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.