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जनगणना 2027 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेशवासियों से अपील, कहा- अतिथि सत्कार की परंपरा निभाएं

जयपुर : राजस्थान में 1 मई 2026 से जनगणना 2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ होने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए पूरे देश में जाना जाता है और जनगणना कर्मियों के प्रति भी इसी भावना को बनाए रखना आवश्यक है.

सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं : मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह राज्य और देश के भविष्य की योजनाओं का आधार बनती है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि सरकार विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकें. जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं 'स्व-गणना' (Self Enumeration) के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे चरण में 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर मकानों और परिवारों की गणना करेंगे.