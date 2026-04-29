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जनगणना 2027 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेशवासियों से अपील, कहा- अतिथि सत्कार की परंपरा निभाएं

जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाने की अपील की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 12:04 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में 1 मई 2026 से जनगणना 2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ होने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए पूरे देश में जाना जाता है और जनगणना कर्मियों के प्रति भी इसी भावना को बनाए रखना आवश्यक है.

सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं : मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह राज्य और देश के भविष्य की योजनाओं का आधार बनती है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि सरकार विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकें. जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं 'स्व-गणना' (Self Enumeration) के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे चरण में 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर मकानों और परिवारों की गणना करेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat)

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स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध : मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है. ऐसे में जनगणना कर्मियों को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. जब ये कर्मी आपके द्वार पर आएं, तो उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करें और उन्हें आवश्यक जानकारी देने में पूरा सहयोग करें. उन्होंने आगे कहा कि आज दी गई सटीक जानकारी भविष्य में 'विकसित राजस्थान' और 'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी.

जनगणना के आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के निर्धारण में उपयोगी साबित होते हैं. प्रदेशवासियों के लिए स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे आसानी से ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल सुविधा का उपयोग करें और प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाएं.

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