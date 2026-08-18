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निकाय चुनाव से पहले शहरी निकायों को 3466 करोड़ की सौगात, सीएम भजनलाल का कांग्रेस और गहलोत पर तंज

जयपुर में निकाय चुनाव से पहले सीएम ने 3466 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और कांग्रेस की नीतियों पर जमकर निशाना साधा.

संबोधन देते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
संबोधन देते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 8:16 PM IST

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जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के ओटीएस ग्राउंड से प्रदेश के शहरी निकायों को 3466 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने 1421 विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान 71 पीएम ई-बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. हालांकि इस दौरान कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के निशाने पर रहे.

कांग्रेस को विकास नहीं दिखता: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'प्रदेश में विकास दिखाई नहीं देने' वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी आंखें ठीक नहीं हो सकतीं, उन्हें चश्मा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं बदल सकते. गहलोत साहब को राजस्थान और किसान का विकास दिखाई नहीं दे रहा. युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं, महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं और किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, लेकिन कांग्रेस को ये विकास नजर नहीं आ रहा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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'विधानसभा छोड़कर भाग गए, अब विकास नहीं दिख रहा': भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा में जब 5 साल बनाम 2 साल का रिकॉर्ड पेश किया गया तो कांग्रेस के नेता विधानसभा छोड़कर चले गए और अब प्रदेश में विकास नहीं होने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक और युवाओं के साथ हुए अन्याय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय युवा पेपर लीक से परेशान थे, जबकि बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को 1.89 lakh युवाओं को दी गई नौकरी नहीं दिखती, और ना ही किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि दिखाई देती.

कांग्रेस ने 4800 घोषणाएं कीं, पूरी महज 1800 हुईं: मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में रोडवेज के बेड़े में करीब 1336 बसों का विस्तार हुआ, वहीं बीजेपी सरकार ने ढाई साल में रोडवेज के बेड़े में 1525 बसें शामिल की हैं. दिसंबर 2026 तक एक हजार और बसें आने का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में यमुना का पानी लाने के लिए भी बीजेपी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं. रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में करीब 4800 घोषणाएं की गईं, लेकिन इनमें से लगभग 1800 घोषणाएं ही पूरी हो पाईं. भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो घोषणाएं कर रही है, उन्हें एक-एक करके पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता कांग्रेस की नीयत, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और पेपर माफिया की राजनीति का जवाब देगी.

संबोधन देते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि (ETV Bharat Jaipur)

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'कांग्रेस में नंबर वन बनने की होड़ अब चार लोगों में': कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व पर भी मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली हाईकमान के सामने नंबर वन बनने की होड़ में दो लोग थे, लेकिन अब ये होड़ चार लोगों के बीच हो गई है. वंदे मातरम विवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहे हैं.

श्रम विभाग के लाभार्थियों को 154 करोड़ की सहायता राशि: कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1,32,421 लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल देना है. विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ गरीब, मजदूर और जरूरतमंद वर्ग के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी लगातार काम कर रही है.

विकास कार्यों का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री
विकास कार्यों का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में विकास कार्यों का 'पावर पैक': मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त से प्रदेश में लगातार विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं. गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में करीब 1500 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ. 16 अगस्त को करीब 12 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ. इसके बाद बारां और झालावाड़ में करीब 1250 करोड़ रुपए के कार्यों की शुरुआत की गई. जयपुर में मेट्रो सेवा, स्मार्ट सड़कों, आईटी हब, स्टार्टअप, मेडिकल सुविधाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. आरयूएचएस में स्नातक छात्रावास का काम पूरा होने के साथ जनाना अस्पताल के आईपीडी टावर सहित कई स्वास्थ्य परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है. श्रम विभाग के 1,32,421 लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की गई. वहीं कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षकों को gas डिटेक्टर और फायरमैन को सुरक्षा एवं बचाव उपकरण भी वितरित किए गए.

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जयपुर को सड़क, ड्रेनेज और ट्रैफिक की बड़ी सौगात: पृथ्वीराज नगर दक्षिण और सांगानेर जोन-8 में 49.97 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण होगा. पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सड़कों के नवीनीकरण पर 9.71 करोड़ और जोन-8 में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जोन-8 में हाईटेंशन लाइन के दोनों तरफ 7.59 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण, महल रोड पर 6.95 करोड़ रुपए से पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास और शहर के प्रमुख कॉरिडोर के विकास पर 39.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सीकर रोड पर 8.14 करोड़ रुपए से यू-टर्न स्ट्रक्चर, मानसरोवर के मध्यम मार्ग पर 9 करोड़ रुपए से ड्रेनेज और अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी के पास 16.41 करोड़ रुपए से अंडरपास का काम प्रस्तावित है. करतारपुर नाले के पास रेलवे अंडरब्रिज और पुलिया चौड़ीकरण पर करीब 13.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

निगम कर्मचारियों को दिए डिजिटल गैस डिटेक्टर और फायरमेंस को दिए फायर रेस्क्यू किट
निगम कर्मचारियों को दिए डिजिटल गैस डिटेक्टर और फायरमेंस को दिए फायर रेस्क्यू किट (ETV Bharat Jaipur)

दो सैटेलाइट अस्पताल और SMS में हार्ट इंस्टीट्यूट: अजमेर रोड के बालमुकुंदपुरा में 18.82 करोड़ रुपए और रिंग रोड के शिवदासपुरा में 18.20 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट अस्पतालों का निर्माण शुरू होगा. वहीं एसएमएस अस्पताल में 46.66 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हृदय रोग संस्थान का लोकार्पण किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री जोगाराम पटेल, गजेंद्र सिंह खींवसर, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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जयपुर को विकास की सौगात

  • 71 पीएम ई-बसें - जयपुर सहित प्रदेश को नई ई-बसों की सौगात
  • 49.97 करोड़ - पृथ्वीराज नगर दक्षिण और सांगानेर में स्टॉर्म वाटर ड्रेन
  • 39.85 करोड़ - प्रमुख कॉरिडोर का विकास
  • 16.41 करोड़ - अजमेर रोड पर अंडरपास
  • 13.40 करोड़ - करतारपुर नाले के पास रेलवे अंडरब्रिज
  • 18.82 करोड़ - बालमुकुंदपुरा में सैटेलाइट अस्पताल
  • 18.20 करोड़ - शिवदासपुरा में सैटेलाइट अस्पताल
  • 46.66 करोड़ - SMS अस्पताल में हृदय रोग संस्थान
  • 8.14 करोड़ - सीकर रोड पर यू-टर्न स्ट्रक्चर
  • 9 करोड़ - मानसरोवर मध्यम मार्ग पर ड्रेनेज
  • 6.95 करोड़ - महल रोड पर पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास
  • 7.59 करोड़ - हाईटेंशन लाइन के दोनों तरफ सड़क निर्माण
  • 21 करोड़ - सांगानेर जोन-8 में सड़क नवीनीकरण

कार्यक्रम में विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त के साथ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 'विकास नहीं दिख रहा' वाले नैरेटिव को सीधे चुनौती दी. नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से विकास कार्यों की ये बड़ी सौगात राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है. सड़क, ड्रेनेज, अंडरपास, ट्रैफिक, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स के जरिए सरकार ने शहरों के विकास का रोडमैप सामने रखा है, अब इन विकास कार्यों और सरकार के दावों का कितना चुनावी असर होता है, इसका फैसला आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच होगा.

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