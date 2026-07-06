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भजनलाल सरकार का ऐलान: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होंगे राजस्थान के ये 4 पार्क

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनके विचारों और सिद्धांतों को याद कर रही है. इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को वीडियो संदेश जारी कर डॉ. मुखर्जी के जीवन, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नमन किया. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वे महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे. उनका संपूर्ण जीवन 'राष्ट्र प्रथम' की भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहा. इस दौरान सीएम भजनलाल ने पार्कों के नामकरण का ऐलान मुखर्जी के नाम से किया. मुखर्जी के नाम ये पार्क समर्पित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर-12 योजना स्थित पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा. सीएम भजनलाल शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)