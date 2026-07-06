भजनलाल सरकार का ऐलान: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होंगे राजस्थान के ये 4 पार्क
सीएम ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा के कुछ पार्कों के नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम रखने का ऐलान किया.
Published : July 6, 2026 at 1:31 PM IST
जयपुर: जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनके विचारों और सिद्धांतों को याद कर रही है. इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को वीडियो संदेश जारी कर डॉ. मुखर्जी के जीवन, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नमन किया. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वे महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे. उनका संपूर्ण जीवन 'राष्ट्र प्रथम' की भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहा. इस दौरान सीएम भजनलाल ने पार्कों के नामकरण का ऐलान मुखर्जी के नाम से किया.
मुखर्जी के नाम ये पार्क समर्पित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर-12 योजना स्थित पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा.
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साथ ही इन सभी स्थानों पर उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को समर्पित स्मारक भी स्थापित किए जाएंगे. सीएम शर्मा ने कहा कि यह निर्णय भावी पीढ़ियों को डॉ. मुखर्जी के आदर्शों, उनके राष्ट्रसेवी व्यक्तित्व और दृढ़ संकल्प से जोड़ने का एक विनम्र प्रयास है. उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करें.
युवाओं के बीच पहुंचेगा अभियान: सीएम के निर्णय को भाजपा की वैचारिक पुनर्स्थापना और जनसंपर्क अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है. पार्टी जहां एक ओर अपने वैचारिक पितामहों को केंद्र में रखकर राष्ट्रवाद का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं और शहरी मतदाताओं तक अपनी राजनीतिक पहुंच को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है. डॉ. मुखर्जी की जयंती पर स्मारक और नामकरण जैसे निर्णय भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिसके जरिए वह विचार, संगठन और जनभावनाओं को एक साथ जोड़ना चाहती है. मुखर्जी के विचारों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा भी अब प्रदेश स्तर पर अभियान चलाएगा, जिसकी शुरुआत भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे. पंचायत-निकाय चुनाव से पहले युवा मोर्चा प्रदेश भर में जाकर युवाओं को पार्टी की कार्यशैली और सिद्धांतों से अवगत कराएगा, साथ ही युवाओं के बीच पार्टी की जमीन को मजबूत करेगा.