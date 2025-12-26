ETV Bharat / state

भावुक हुए राठौड़, घोषणा की सीएम ने: स्कूली किताबों में अब साहिबजादों की शौर्यगाथा

जयपुर : वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दसवें गुरु गोविंद सिंहजी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया. कार्यक्रम में साहिबजादों के कम उम्र में दिए बलिदान को याद करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि धर्मपरिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरन ठीक नहीं. 300 साल पहले इसी तरह दो छोटे-छोटे मासूम बच्चों ने भी धर्मपरिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया. उनके बलिदान को याद रखने की जरूरत है और संगठित रहना है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साहिबजादों की वीर गाथा को प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत का स्मरण करते समय मन व्यथित हो उठता है. उन्होंने मुगल काल में धर्म परिवर्तन के लिए दी गई यातनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि साहिबजादों ने अत्याचारों के बावजूद अपने धर्म से समझौता नहीं किया. नौ और सात वर्ष के बच्चों ने संस्कार नहीं छोड़े, उन्होंने बहादुरी दिखाई. नई पीढ़ी को एकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है. राठौड़ ने कहा कि नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाते थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा.

उन्होंने 'कश्मीर फाइल्स' का संदर्भ देते हुए एकजुटता और जागरूकता पर जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से कश्मीर में शांति स्थापित हुई है. उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाना देश के लिए गौरव का विषय है. राठौड़ ने कहा कि यदि हम संगठित नहीं रहे तो इस तरह की यातनाएं दी जा सकती हैं. बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, उसे हम सब देख रहे हैं. 'डिवाइड एंड रूल' को समझो. विदेशियों ने भी हमारे बीच फूट डालकर राज किया था.

पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाएंगे वीर बाल दिवस की कहानी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि अब छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को साहस, बलिदान और धर्म-संस्कृति की रक्षा के मूल्यों से परिचित कराया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का बलिदान हमारे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. बहुत कम उम्र में उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर उनके त्याग को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है.