भावुक हुए राठौड़, घोषणा की सीएम ने: स्कूली किताबों में अब साहिबजादों की शौर्यगाथा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि अब वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाएगा.
Published : December 26, 2025 at 1:53 PM IST
जयपुर : वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दसवें गुरु गोविंद सिंहजी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया. कार्यक्रम में साहिबजादों के कम उम्र में दिए बलिदान को याद करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि धर्मपरिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरन ठीक नहीं. 300 साल पहले इसी तरह दो छोटे-छोटे मासूम बच्चों ने भी धर्मपरिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया. उनके बलिदान को याद रखने की जरूरत है और संगठित रहना है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साहिबजादों की वीर गाथा को प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत का स्मरण करते समय मन व्यथित हो उठता है. उन्होंने मुगल काल में धर्म परिवर्तन के लिए दी गई यातनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि साहिबजादों ने अत्याचारों के बावजूद अपने धर्म से समझौता नहीं किया. नौ और सात वर्ष के बच्चों ने संस्कार नहीं छोड़े, उन्होंने बहादुरी दिखाई. नई पीढ़ी को एकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है. राठौड़ ने कहा कि नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाते थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा.
उन्होंने 'कश्मीर फाइल्स' का संदर्भ देते हुए एकजुटता और जागरूकता पर जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से कश्मीर में शांति स्थापित हुई है. उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाना देश के लिए गौरव का विषय है. राठौड़ ने कहा कि यदि हम संगठित नहीं रहे तो इस तरह की यातनाएं दी जा सकती हैं. बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, उसे हम सब देख रहे हैं. 'डिवाइड एंड रूल' को समझो. विदेशियों ने भी हमारे बीच फूट डालकर राज किया था.
पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाएंगे वीर बाल दिवस की कहानी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि अब छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को साहस, बलिदान और धर्म-संस्कृति की रक्षा के मूल्यों से परिचित कराया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का बलिदान हमारे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. बहुत कम उम्र में उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर उनके त्याग को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि माता गुजरी का त्याग और साहिबजादों का साहस हमें राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास पर गर्व करें और अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार छोटे बच्चों की पुस्तकों में वीर बाल दिवस की गाथा को शामिल करेगी, ताकि बचपन से ही संस्कार और राष्ट्रभक्ति का भाव विकसित हो.
प्रदर्शनी का अवलोकन: भाजपा मुख्यालय में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अवसर पर साहिबजादों से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने किया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद रहे.
राठौड़ का गहलोत पर पलटवार, बोले— गहलोत को राष्ट्रभक्ति सिखा देंगे
जयपुर: ईसाइयों पर हमलों की घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए गए सवालों के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को तीखा पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 'नहीं पढ़ा', इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सभी धर्मों का सम्मान हमारी संस्कृति है. जिसमें राष्ट्रभक्ति की कमी है वह हमारे पास आ जाएं, हम सिखा देंगे. उन्होंने सभी धर्मों की पूजा-पद्धति के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि किसी पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, लेकिन जबरन धर्मांतरण भी नहीं चलेगा. उन्होंने पूर्व सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, ' वे पूर्व सीएम गहलोत को कहते हैं कि वे कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाए, हम उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखा देंगे.' चौमूं हिंसा पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गंभीर है और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं. इससे पहले, गहलोत ने एक्स पर लिखा था कि एक तरफ पीएम चर्च जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, जो चिंताजनक है. उन्होंने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.