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युवा शक्ति ही विकसित भारत की वास्तविक पूंजी, नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में दें योगदान: CM भजनलाल

100 सप्ताह तक होगा संचालित: मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है, जिसे आगामी 100 सप्ताह तक जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा. इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा सामाजिक व आध्यात्मिक संगठन सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान युवाओं में सार्वजनिक सेवा, सामाजिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा.

उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. युवा नशा मुक्त, अनुशासित और विचारवान बनें तथा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, क्षमता व सामर्थ्य का सकारात्मक दिशा में उपयोग करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह नशामुक्ति अभियान युवाओं को अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम बनेगा.

नशे के खिलाफ उठाए कदम: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा है. ऊर्जावान, जागरूक और नशा मुक्त युवा ही राष्ट्रीय विकास की वास्तविक पूंजी हैं तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ‘नई किरण नशा मुक्ति केंद्र’ स्थापित किए गए हैं. ‘राज सवेरा’ कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की जा रही है.

मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल: सीएम ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल प्रारंभ किया है तथा नेतृत्व, नवाचार और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई राजस्थान युवा नीति लागू की है. सरकार के गठन के साथ ही एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई, अब तक पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के मामलों में 569 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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बिना पेपर लीक 410 परीक्षाएं: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित कर चुकी है, अब तक लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है तथा 70 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी की जा रही है. निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजस्थान कृषि महाविद्यालय में महिला सुरक्षा संकल्प आयोजन के तहत नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.