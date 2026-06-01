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राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू, भाजपा-कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, सीएम-अध्यक्ष दिल्ली में

नामांकन दाखिल करने के बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों और पात्रता की समीक्षा होगी.

राज्यसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस की स्थिति
राज्यसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस की स्थिति (Social Media Handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 4:10 PM IST

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जयपुर : राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई. निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है. हालांकि, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा नहीं किया है. ऐसे में प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं.

यह रहेगा पूरा कार्यक्रम : राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया राजस्थान विधानसभा भवन के कक्ष संख्या-106 में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी. नामांकन दाखिल करने के बाद 9 जून को दोपहर 1:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों और पात्रता की समीक्षा होगी.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat)

किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटना हो तो वह 11 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है. इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. आवश्यक हुआ और निर्वाचन निर्विरोध नहीं हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक और निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए राजस्थान विधानसभा के कक्ष संख्या-112 को आवंटित किया गया है.

विधानसभा में संख्या बल
विधानसभा में संख्या बल (ETV Bharat GFX)

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भाजपा की रणनीति पर टिकी निगाहें : राज्यसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा भाजपा की रणनीति को लेकर है. विधानसभा में 118 विधायकों के साथ भाजपा के पास दो सीटें जीतने के लिए आवश्यक संख्या बल से कहीं अधिक समर्थन मौजूद है. वहीं, कांग्रेस के 67 विधायक उसे एक सीट पर मजबूत स्थिति में रखते हैं. ऐसे में मौजूदा गणित के अनुसार राज्यसभा की तीन सीटों में से दो भाजपा और एक कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है. इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाजपा केवल दो उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या फिर तीसरे उम्मीदवार को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश करेगी?

जीत का फार्मूला
जीत का फार्मूला (ETV Bharat GFX)

यदि पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था करनी होगी, जिससे निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. हालांकि, फिलहाल भाजपा नेतृत्व इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी उचित समय आने पर उचित निर्णय लेगी. सब की सलाह से उम्मीदवारों के चयन और सीटों की रणनीति को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होगा. हालांकि, मदन राठौड़ ने बहुमत नहीं होने के बावजूद तीसरे उम्मीदवार को जरूरत पड़ने पर उतारने की ओर भी इशारा किया. अगर भाजपा तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल होगी.

राज्यसभा सीटों का गणित
राज्यसभा सीटों का गणित (ETV Bharat GFX)

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सीएम-अध्यक्ष दिल्ली में : राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा में उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन अंतिम चरण में पहुंच गया है. प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं. प्रदेश नेतृत्व को नामों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा. भाजपा के सामने केवल दो उम्मीदवार चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने की चुनौती भी है. पार्टी आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसे चेहरों पर विचार कर रही है जो संगठन और सरकार दोनों के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो. अगले एक-दो दिनों में भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है. फिलहाल, दावेदारों की निगाहें दिल्ली में चल रहे मंथन पर टिकी हुई हैं.

कांग्रेस एक सीट पर केंद्रित : दूसरी ओर कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह केवल एक उम्मीदवार ही मैदान में उतारेगी. पार्टी के पास एक सीट जीतने लायक पर्याप्त संख्या बल है. हालांकि, कांग्रेस के भीतर भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और कई नेता दिल्ली दरबार में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं. इस बार जिन तीन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कांग्रेस के नीरज डांगी और भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इन सीटों पर नए सदस्यों का निर्वाचन होगा. चुनाव का परिणाम भले ही संख्या बल के आधार पर लगभग तय हो, लेकिन उम्मीदवारों का चयन आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक प्राथमिकताओं का संकेत देगा.

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