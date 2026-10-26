भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत, सीएम भजनलाल के साथ सिरोही रवाना
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम भजनलाल शर्मा ब्रह्माकुमारीज संस्थान की ओर से आयोजित वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.
Published : October 26, 2026 at 10:41 AM IST
उदयपुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सोमवार को राजस्थान आगमन पर उदयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी एयरपोर्ट पर स्वागत और अभिनंदन किया गया. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम भजनलाल कार से ब्रह्माकुमारी संस्थान के शान्तिवन के लिए रवाना हो गए. शान्तिवन ने आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दोनों भाग लेंगे. इस दौरे को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ब्रह्माकुमारीज संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा के उपलक्ष्य में नवदशकोत्सव के तहत वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें विश्वभर से 6 हजार से अधिक अतिथि शामिल हो रहे हैं.
उदयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रदेश के विकास और संगठन को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई. पार्टी संगठन की गतिविधियों और प्रदेश में संगठनात्मक सशक्तीकरण को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.
आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का राजस्थान पधारने पर उदयपुर एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश के समग्र विकास एवं सांगठनिक सशक्तीकरण से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। https://t.co/ZEoK425cHs— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 26, 2026
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा के दौरे पर हैं. इसी क्रम में वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से हेलीकॉप्टर से सिरोही जिले के आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है. मुख्यमंत्री आबू रोड स्थित ब्रह्माकुमारीज के शांतिवन परिसर में आयोजित ग्लोबल समिट-2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनका कार्यक्रम सुबह 10 से 11 बजे तक निर्धारित है.
इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के खमेरा स्थित भाटिया महादेव मंदिर पहुंचेंगे. यहां दोपहर 1:15 से 1:45 बजे तक दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:50 से 2:50 बजे तक स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और संवाद का कार्यक्रम है. निर्धारित कार्यक्रम पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.