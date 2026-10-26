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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत, सीएम भजनलाल के साथ सिरोही रवाना

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सीएम ( Source : X : @BhajanlalBjp )

उदयपुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सोमवार को राजस्थान आगमन पर उदयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी एयरपोर्ट पर स्वागत और अभिनंदन किया गया. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम भजनलाल कार से ब्रह्माकुमारी संस्थान के शान्तिवन के लिए रवाना हो गए. शान्तिवन ने आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दोनों भाग लेंगे. इस दौरे को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ब्रह्माकुमारीज संस्थान की 90 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा के उपलक्ष्य में नवदशकोत्सव के तहत वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें विश्वभर से 6 हजार से अधिक अतिथि शामिल हो रहे हैं.

उदयपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रदेश के विकास और संगठन को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई. पार्टी संगठन की गतिविधियों और प्रदेश में संगठनात्मक सशक्तीकरण को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.