Women's Day : सीएम बोले- सशक्त समाज के लिए महिलाओं की मजबूती जरूरी

महिला दिवस 2026 के मौके पर हनुमानगढ़ में राज्यस्तरीय समारोह में सीएम और डिप्टी सीएम ने शिरकत की. जयपुर में भी समारोह हुआ.

CM addressing the gathering in Hanumangarh
हनुमानगढ़ में सभा को संबोधित करते सीएम (ETV Bharat Hanumangarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 7:43 PM IST

हनुमानगढ़/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को यहां 1008 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. सीएम ने 9.61 करोड़ रुपए की DBT राशि ऑन दा स्पॉट लाभार्थियों को ट्रांसफर की. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इस साल का राज्य स्तरीय समारोह हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ, जहां कृषि उपज मंडी में CM भजनलाल के साथ उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद थीं. सीएम दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे, जहां से कृषि मंडी गए व विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण किया.उधर, जयपुर में महिला दिवस पर रविवार को जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नारी ही प्रगति की धुरी है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ जंक्शन में सभा में कहा कि पुरुष और महिला समाज के दो पहिए हैं. महिलाओं के बिना पुरुष अधूरे हैं. जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक परिवार और समाज मजबूत नहीं हो सकता. इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की. इनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है. मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन समेत अन्य योजनाएं का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया. अपनी उपलब्धियां गिनाई. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में डीबीटी से सहायता राशि भी ट्रांसफर की गई.

किसान आंदोलनों पर नाराजगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नहरी सिस्टम सुधारने के लिए पर्याप्त बजट दिया है, ताकि किसानों को पानी की समस्या से राहत मिल सके. फिरोजपुर फीडर से क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा होगा. गेहूं पर बोनस बढ़ाने का जिक्र किया. उन्होंने किसान आंदोलनों को लेकर परोक्ष रूप से नाराजगी भी जताई. सीएम ने कहा- कुछ लोग खुद खेतों को बंटाई पर दे देते हैं, लेकिन अपने आपको किसान नेता बताते हैं. उन्होंने तंज कसा कुछ लोगों का मन अधिकारियों के यहां जाकर चाय पीने तक मन नहीं लगता. सभा के बाद मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया एवं उनकी समस्याएं सुनी.

हर दिन महिलाओं का: इससे पहले डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि वास्तव में हर दिन महिलाओं का ही होता है. हालांकि, महिला दिवस विशेष रूप से महिला योगदान और शक्ति को याद करने का अवसर देता है. उन्होंने इतिहास की वीरांगना पन्नाधाय को याद करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में महिलाओं ने हमेशा साहस, त्याग और नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है. आज देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है.

केंद्र का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं राज्य का बजट पेश करने का अवसर उन्हें मिला है, जो भाजपा की सोच दर्शाता है कि महिलाओं को नेतृत्व और अवसर दोनों दिए जाएं. इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, विधायक गणेशराज बंसल, संजीव बेनीवाल, गुरवीर बराड़ एवं जयदीप बिहाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, पूर्व विधायक गुरदीप शाहपीनी, सादुलशहर विधायक, पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप, अमित साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश डेलू, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची आदि मौजूद थे.

माकपा नेता डिटेन: माकपा से जुड़े मंगेज चौधरी और उनकी टीम ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट में CM के विरोध का ऐलान किया. इसके चलते मंगेज को टिब्बी पुलिस ने डिटेन कर लिया. CM के रवाना होने के बाद छोड़ा.

काम नहीं होने का आरोप: कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि पिछले बजट में हनुमानगढ़ घग्गर बेड को पक्का करने के लिए 325 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. 200 करोड़ से बाईपास रोड निर्माण, किसानों को डिग्गी निर्माण की सब्सिडी और अतिवृष्टि से 5 हजार हेक्टेयर में खराब फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है.

लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल किया लॉन्च : हनुमानगढ़ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण को समाज और देश के विकास की आधारशिला बताते हुए आधी आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि भी हस्तांतरित की. साथ ही हनुमानगढ़ जिले में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया.

Minister Patel felicitating for best work in Jaipur
जयपुर में श्रेष्ठ कार्य पर सम्मानित करते मंत्री पटेल (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में बोले पटेल- नारी ही प्रगति की धुरी : उधर, जयपुर में महिला दिवस पर रविवार को जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नारी ही प्रगति की धुरी है. पटेल ने हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में कार्यक्रम में कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला ही सही अर्थों में राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बना सकती हैं. पटेल ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है. महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराकर ही सशक्त और समृद्ध समाज की स्थापना की जा सकती है. राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की मां के समान देखभाल करती हैं. किशोरियों और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं.

सशक्त नारी, सशस्त्र राजस्थान थीम पर जिला प्रशासन जयपुर एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने की. उत्कृष्ट कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, जिला परिषद की सीईओ प्रतिभा वर्मा, एडीएम (उत्तर) जयपुर मुकेश कुमार मूंड, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेश डोगीवाल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक पार्थवी शर्मा आदि उपस्थित थे.

