ETV Bharat / state

जल महल की पाल पर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने उड़ाई पतंग, बालमुकुंद आचार्य ने संभाली चरखी

पतंग उड़ाते सीएम, डिप्टी सीएम और विधायक ( ETV Bharat Jaipur )