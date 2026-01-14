जल महल की पाल पर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने उड़ाई पतंग, बालमुकुंद आचार्य ने संभाली चरखी
पर्यटकों के लिए जल महल की पाल पर पतंग उड़ाने के साथ ही पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई.
Published : January 14, 2026 at 6:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और पर्यटन पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सशक्त करने वाला काइट फेस्टिवल बुधवार को धूमधाम से मनाया गया. राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर आयोजित काइट फेस्टिवल 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने पतंग उड़ाई. विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मुख्यमंत्री की चरखी संभाली. इस मौके पर देशी और विदेशी सैलानियों ने पतंगबाजी का लुफ्त उठाया. पतंगबाजी के साथ पर्यटकों ने पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन पकौड़ी, तिल के लड्डू और फीणी का भी स्वाद लिया.
सीएम ने दी डिप्टी सीएम को 'डोर': काइट फेस्टिवल 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पतंग उड़ाकर पर्यटकों और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी. विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चरखी संभाली. सीएम ने अपनी पतंग की डोर डिप्टी सीएम दीया कुमारी को थमाई. उन्होंने थोड़ी देर पतंग उड़ाने के बाद वापस मुख्यमंत्री को पतंग की डोर संभला दी. काइट फेस्टिवल में पतंग प्रदर्शनी, पतंगबाजी प्रतियोगिता, फैंसी पतंग प्रतियोगिता भी हुई. काइट फेस्टिवल में राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतिया देकर सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया. सैलानी पतंगबाजी के दांव पेंच लड़ाते हुए लोक धुनों पर थिरकते नजर आए.
इस मौके पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि जल महल की पाल पर पतंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें काफी पर्यटक पहुंचे. शाम को परकोटे में आतिशबाजी भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. दिया कुमारी ने कहा कि इसी तरह प्रेम और सद्भावना से त्यौहार लोग मनाते रहें. साथ ही उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जयपुर में पहली बार आर्मी परेड होने जा रही है. सभी को आर्मी डे के अवसर पर परेड देखनी चाहिए. हमारी सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है. सेना की वजह से हम सुरक्षित चेन की सांस ले रहे हैं.
भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि देश-विदेश के पर्यटक भी काइट फेस्टिवल में शामिल होते हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पतंग उत्सव आयोजित किया गया है. पर्यटन विभाग ने हर तीज त्यौहार को बड़े स्तर पर आयोजित किया है. लाखों की संख्या में पर्यटक इन उत्सवों को देखने के लिए जयपुर आते हैं. भाजपा एक परिवार है. पतंग फेस्टिवल पर कोई चरखी पकड़ता है, तो कोई पतंग उड़ाता है. सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर त्योहार और उत्सव मनाते हैं. जिस तरह से विकास को लेकर सामूहिक काम कर रहे हैं, उसी तरह त्यौहार भी सामूहिक मनाते हैं.
पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया. सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जल महल की पाल पर खुले आसमान के नीचे पर्यटकों ने रंग-बिरंगी पतंगे उड़ाई. इसके साथ ही पतंग की प्रदर्शनी, पतंग निर्माण का लाइव प्रदर्शन और फैंसी पतंग उड़ाने का विशेष डेमोंसट्रेशन किया गया. पर्यटकों की आकर्षण के लिए पारंपरिक व्यंजनों की निशुल्क व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि शाम को लालटेन उड़ाने का विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा. हवामहल की पृष्ठभूमि में भव्य आतिशबाजी की जाएगी.
पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए गए काइट फेस्टिवल की पर्यटकों ने जमकर तारीफ की. पर्यटकों ने कहा कि राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से शानदार काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया है. काइट फेस्टिवल में पतंग प्रदर्शनी भी लगाई गई. प्रदर्शनी में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली. फेस्टिवल में पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ पतंगबाजी रखी गई. लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरे. पर्यटकों ने दाल की पकौड़ी, तिल के लड्डू और फीणी के स्वाद का भी लुत्फ उठाया.