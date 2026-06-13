सीएम भजनलाल और अध्यक्ष राठौड़ बोले- मोदी सरकार के 12 साल सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रतीक
मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिनाई मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां.
Published : June 13, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को मीडिया से संवाद कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राजस्थान में बदलावों को सामने रखा. दोनों नेताओं ने इसे सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को निर्णायक और सशक्त नेतृत्व दिया. आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की जा रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.
वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ राजस्थान में भी बदलाव दिख रहा है. भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को पेपर लीक जैसी समस्याओं से राहत मिली और शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भाषाओं का अध्ययन शुरू किया गया. राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.
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देश ने निर्णायक नेतृत्व देखा :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर दिखती थी. सीमाओं पर चुनौतियां थीं. आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर लोगों में चिंता थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने निर्णायक नेतृत्व देखा. अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारत मजबूती से जवाब देता है. आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनाई है. मोदी सरकार ने गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर काम किया. प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों परिवारों को पक्के घर मिले, घर-घर बिजली पहुंची, शौचालय निर्माण से स्वच्छता को बढ़ावा मिला और बैंकिंग व्यवस्था को आमजन तक पहुंचाया गया.
इस वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण : सीएम ने कहा, जनधन से करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा. आयुष्मान भारत के जरिए करोड़ों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी. खाद्य सुरक्षा में करोड़ों तक मुफ्त राशन पहुंचाया और करोड़ों को गरीबी रेखा से बाहर लाए. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और खेल सुविधा की दिशा में कार्य किए. दशकों से लंबित फैसलों को अवधि में पूरा किया. धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को नई प्राथमिकता दी. अयोध्या, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के विकास कार्यों को गति दी. पानी, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजस्थान में केंद्र के सहयोग से बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं. राज्य सरकार का पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है. इस वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है.
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प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बन रहा : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पहले दुनिया दूसरे देशों की सैन्य क्षमता देखती थी, लेकिन आज भारत ने अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है. उन्होंने कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण और वितरण को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में उद्योग निवेश को बढ़ावे के लिए राइजिंग राजस्थान अभियान चलाया गया. युवाओं के हित में भर्ती प्रक्रिया मजबूत की.