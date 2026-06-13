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सीएम भजनलाल और अध्यक्ष राठौड़ बोले- मोदी सरकार के 12 साल सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रतीक

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को मीडिया से संवाद कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राजस्थान में बदलावों को सामने रखा. दोनों नेताओं ने इसे सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को निर्णायक और सशक्त नेतृत्व दिया. आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की जा रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ राजस्थान में भी बदलाव दिख रहा है. भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को पेपर लीक जैसी समस्याओं से राहत मिली और शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भाषाओं का अध्ययन शुरू किया गया. राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.

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देश ने निर्णायक नेतृत्व देखा :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर दिखती थी. सीमाओं पर चुनौतियां थीं. आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर लोगों में चिंता थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने निर्णायक नेतृत्व देखा. अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारत मजबूती से जवाब देता है. आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनाई है. मोदी सरकार ने गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर काम किया. प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों परिवारों को पक्के घर मिले, घर-घर बिजली पहुंची, शौचालय निर्माण से स्वच्छता को बढ़ावा मिला और बैंकिंग व्यवस्था को आमजन तक पहुंचाया गया.