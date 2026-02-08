सीएम भजनलाल और मंत्री भूपेंद्र यादव ने हेम सिंह भड़ाना को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दी सांत्वना
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हेम सिंह भड़ाना का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.
Published : February 8, 2026 at 3:42 PM IST
अलवर: पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हेम सिंह भड़ाना के निधन पर रविवार को उनके पैतृक गांव बघेरी कलां में शोक सभा का आयोजन किया गया. शोक सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे. दोनों नेताओं ने भड़ाना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हेम सिंह भड़ाना का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जनसेवा को प्राथमिकता दी और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सरल स्वभाव, सादगी और कर्मठता हमेशा याद की जाएगी. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हेम सिंह भड़ाना एक अनुभवी, जमीनी और दूरदर्शी नेता थे. संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार ने एक मजबूत स्तंभ खो दिया है, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी. भूपेंद्र यादव ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पार्टी और संगठन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा.
शोक सभा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे. क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, सरपंच सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी शोक सभा में पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की.