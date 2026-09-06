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अजमेर में सीएम के रोड शो के बाद कांग्रेस ने जारी किया 'ब्लैक पेपर', पूछा- 36 साल में भाजपा ने शहर को क्या दिया?

कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर ( ETV Bharat Ajmer )