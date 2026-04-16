ETV Bharat / state

सीएम शर्मा ने कर्मचारियों से कहा- सचिवालय जनता की समस्याओं का अंतिम पड़ाव, जवाबदेही से काम करें

शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से नीतियों और योजनाओं की शुरुआत होती है और उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है. उन्होंने अधिकारियों से पूरी कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया, ताकि सरकारी कामकाज में तेजी आए और आमजन को राहत मिल सके.

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर आम जनता के काम को प्राथमिकता से पूरा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की. सीएम शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए 'समस्याओं का अंतिम पड़ाव' है. जब कोई फाइल सचिवालय तक पहुंचती है तो आमजन को उम्मीद होती है कि उसका काम जल्द पूरा होगा, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

पढ़ें: अभिमन्यु शर्मा चुने गए सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष, 58 वोटों से जीता चुनाव

सचिवालय सरकार का 'हृदय': मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि पद केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है. सचिवालय सरकार का 'हृदय' है, जो नाक, कान और हाथ की तरह कार्य करता है, इसलिए जनता की अपेक्षाएं भी अधिक होती हैं. सीएम ने अधिकारियों को 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर काम करने की सलाह दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'मिशन कर्मयोगी' का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी व कर्मचारी (Photo Courtesy: CMO)

कर्मचारियों को दी सौगात: मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब प्रशासन संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से काम करेगा. उन्होंने ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने और नियमित पदोन्नति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की. आरजीएचएस योजना के तहत कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है. महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को छह चरणों में स्वीकृति, अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू को शामिल करना और 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं. सीएम ने सचिवालय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 15 नए सहायक शासन सचिव पद सृजित करने और पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा की.