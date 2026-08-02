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राजीविका ने महिलाओं को बनाया आर्थिक रूप से सक्षम : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान,' 'शौचालय निर्माण', 'उज्ज्वला योजना' के तहत गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल जैसे कदम उठाएं हैं. अच्छी शिक्षा के लिए बालिकाओं को साइकिल, स्कूटी और यूनिफॉर्म दी जा रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. महिलाओं को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान का लाभ मिल रहा है. बुजुर्ग माताओं को पेंशन मिल रही है.

उदयपुर : प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय उदयपुर दौरे पर हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री ने उदयपुर में झाड़ोल के ग्राम बीड़ा में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान के लिए राज्य सरकार काम कर रही है. इन सभी के सुझावों को राज्य बजट में भी शामिल किया गया. ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में विकास को नई दिशा दी जा रही है.

वहीं, गर्भवती महिलाओं को मां वाउचर योजना का लाभ दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि राजीविका के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण पहल की. इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने वालर नृत्य एवं बच्चों ने गैर नृत्य कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया और राजीविका महिलाओं से संवाद भी किया.

राजीविका महिलाओं ने बताई अपनी कहानी : गायत्री सुथार ने बताया कि 2014 में समूह का गठन हुआ, जिससे जुड़कर उन्होंने एंट्री करने का काम किया. साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा भी पास की. आज उनके गांव में एसएचजी की संख्या 2 से बढ़कर 16 हो गई है. इन सभी को वो खुद संभाल रही हैं. उन्होंने पशु सखी का काम भी किया है. समूह से 40 हजार का लोन लेकर बकरी पालन किया. इससे एक वर्ष में एक लाख 20 हजार रुपए की आमदनी हुई. राजीविका की वजह से आर्थिक स्थिति सुधरी है. हर माह अब 17 से 18 हजार रुपए की आमदनी हो रही है.

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वहीं, मीरा देवी ने बताया कि वो वर्ष 2018 में एसएचजी से जुड़ी. सबसे पहले उन्होंने बीके का काम किया और राजीविका के माध्यम से प्रशिक्षण लेती रही. इससे आय बढ़ने लगी. कलस्टर कॉर्डिनेटर की ट्रेनिंग ली और दो वर्ष तक काम किया. साथ-साथ कलस्टर मैनेजर और अकाउंटेंट का काम भी किया. इसके बाद उन्होंने वंदन मैनेजर के रूप में काम प्रारंभ किया, जिससे मुझे 15 हजार रुपए प्रति माह की आय होने लगी. समूह से लोन लेकर सिलाई का काम किया. राज्य सरकार की बजट घोषणा से टैबलेट मिला, जिससे वो समूह का काम करती हैं. आज उनकी प्रतिवर्ष आय 3 लाख रुपए है.

इसी तरह रेखा मेघवाल ने बताया कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी. सीआरपी टीम ने उन्हें समूह से जोड़ा और प्रशिक्षण दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. बैंक सखी के रूप में उन्होंने काम किया और समूह से लोन लेकर भी अपनी आमदनी बढ़ाई. अब उन्हें 10 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की आय हो रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है. आज मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर बहुत खुशी हो रही है.