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टोडाभीम में बोले CM- 'चार जातियों' के उत्थान से ही होगा देश और प्रदेश का विकास, जानिए वजह

भजनलाल ने नांगल शेरपुर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित. नए कॉलेज का ऐलान. गिनाई विकास की प्राथमिकताएं.

Presented a plough to the CM at the farmers' conference
किसान सम्मेलन में सीएम को भेंट किया हल (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 6:57 PM IST

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करौली: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को करौली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल की इंजन सरकार किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग के कल्याण के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है. किसानों के लिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई. गेहूं की एमएसपी खरीद पर बोनस देने एवं सिंचाई के लिए अनेक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया.

उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में करौली में विकास के अपूर्व कार्य कराएंगे. सीएम किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कृषि उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. जिले में टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के नांगल शेरपुर गांव में किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

टोडाभीम में किसान सम्मेलन में पहुंचे सीएम भजनलाल (ETV Bharat Karauli)

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मुताबिक देश में चार ही जातियां है किसान, मजदूर, युवा एवं महिला. इन चारों जातियों के उत्थान से ही देश और प्रदेश का उत्थान होगा. कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया और पेपर माफिया का संरक्षण किया, लेकिन भाजपा सरकार ने पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई की और दोषियों को जेल भेजा. हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

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CM meeting with women
महिलाओं से मिलते सीएम (ETV Bharat Karauli)

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्योग और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने कि दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए. युवा उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद और दवाओं का संतुलित उपयोग तथा मिट्टी की सेहत बचाने की अपील की. उन्होंने नांगल शेरपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. पथवारी से पाडली खुर्द तक एवं करीरी से मांचड़ी पहाड़ी तक सड़क निर्माण की घोषणा की.

Crowds throng the farmers' conference
किसान सम्मेलन में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Karauli)

ये थे मौजूद: मुख्यमंत्री ने गंभीर नदी पर एनीकट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग को फिजिबिलिटी चेक करने के निर्देश दिए. किसान सम्मेलन को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी सम्बोधित किया. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, विधायक दर्शन सिंह, हंसराज मीना, विक्रम बंशीवाल, राजेन्द्र मीणा एवं रामविलास मीणा, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल आदि मौजूद थे.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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करौली में किसान सम्मेलन
CM BHAJANLAL SHARMA IN ​​KARAULI

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