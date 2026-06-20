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सीएम भजनलाल बोले, 'माउंट आबू से 'आबूराज' केवल नाम परिवर्तन नहीं, सांस्कृतिक विरासत का सम्मान'

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माउंट आबू का नाम बदलकर 'आबूराज' किए जाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरव को सम्मान देने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि देश आज अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और विरासत को भी सहेज रहा है. उन्होंने कहा कि ऋषि-मुनियों द्वारा दी गई योग की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया है और अब हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा.

सिरोही: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सिरोही जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने आबूराज (माउंट आबू) में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. संत समाज का सम्मान किया और विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने सिरोही जिले को विकास कार्यों की कई सौगातें देते हुए बताया कि जिले में 36 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. उन्होंने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. साथ ही मुंगथला में नए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा भी की गई. कार्यक्रम के दौरान संत समागम का भी आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने गिरिराज सेवा संस्थान आबूराज के संतों को प्रणाम कर उनका अभिनंदन किया. संतों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत कर आबूराज नामकरण के निर्णय का समर्थन किया.

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मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कानून-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और युवाओं को गुमराह करने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है. और 400 लोगों को जेल का रास्ता दिखाया है. दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आबू विकास समिति की बैठक में भी भाग लेंगे. बैठक में माउंट आबू के विकास, निर्माण कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

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इससे पहले मुख्यमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से शाम करीब 6:15 बजे आबूराज के पोलो ग्राउंड पहुंचे. यहां प्रभारी मंत्री केके बिश्नोई, पंचायतीराज मंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी, पिंडवाड़ा-आबू विधायक समाराम गरासिया, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. पोलो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में संत समाज, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया.