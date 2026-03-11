बड़ी खबर : LPG Gas किल्लत के बीच 'इमरजेंसी' लागू, कार्मिकों के अवकाश निरस्त
राजस्थान में घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता.
Published : March 11, 2026 at 10:42 PM IST
जयपुर: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर भारत पर पड़ने लगा है. देश और प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत दिखने लगी है. राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आपात बैठक बुलाई. बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण व्यवस्था की निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए.
इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं. उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है. इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है.
आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल के स्टेट हेड एवं संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था पूर्णतः सुचारू एवं सामान्य… pic.twitter.com/3jpymw9OtH— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 11, 2026
जिला स्तर पर हो मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण : मुख्यमंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए. ऐसे मामलों के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर निरंतर मॉनिटरिंग करें.
आमजन को दें आधिकारिक जानकारी : सीएम ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह एवं भ्रामक जानकारी पर भी निगरानी रखी जाए एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही, आमजन को एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति को लेकर समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाए.
गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की हो समीक्षा : मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए. उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर संबंधित विभाग, ऑयल कंपनियों और गैस वितरकों के साथ समन्वय करते हुए गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की समीक्षा करें.
मुख्यमंत्री ने की अपील : मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसके मार्गदर्शन में प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सुचारु बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आमजन आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और किसी भी समस्या के लिए सरकार की विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 181, 112 की सहायता लें.
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि आमजन को उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी प्रदान करने के लिए विभागों की राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है. राज्य स्तरीय समन्वय ऑयल कंपनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी गैस की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को डीएसी प्रमाणीकरण के माध्यम से घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.