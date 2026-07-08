सीएम भजनलाल और गडकरी ने किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, बिरला बोले, 'यह देश को जोड़ने वाला विकास का सबसे बड़ा मार्ग’
कार्यक्रम स्थल से तीनों नेता मिनी बस में सवार होकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने कोटा की ओर रवाना हुए.
Published : July 8, 2026 at 8:04 PM IST
बूंदी: जिले में बुधवार शाम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निरीक्षण किया. इस दौरान तीनों नेताओं ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य, यातायात सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए इसे देश की प्रगति और आधुनिक आधारभूत संरचना का मजबूत प्रतीक बताया. कार्यक्रम स्थल से तीनों नेता मिनी बस में सवार होकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने कोटा की ओर रवाना हुए.
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे. यहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. इसके कुछ ही देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निरीक्षण स्थल पहुंचे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहुंचते ही कार्यक्रम का मुख्य चरण शुरू हुआ. लबान इंटरचेंज पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद तीनों नेताओं ने लगभग 10 मिनट तक चर्चा की और एक्सप्रेसवे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर अधिकारियों से निर्माण कार्य और सुविधाओं की जानकारी ली.
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'गडकरी का विजन सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं...': इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली और दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सड़कों के मजबूत नेटवर्क से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है. उन्होंने कहा कि आज भारत की पहचान विश्व स्तर पर आधुनिक सड़क अवसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण भी बन रही है. गडकरी का विजन केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन को नई दिशा देने वाला है.
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एक्सप्रेसवे 14 जिलों के लिए विकास की नई जीवनरेखा साबित होगा: बिरला ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एनएचएआई की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है. यह आठ लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे राजस्थान के 14 जिलों के लिए विकास की नई जीवनरेखा साबित होगा. इसके संचालन से यात्रा का समय कम होगा, परिवहन लागत घटेगी और व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेसवे पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल है. एक्सप्रेसवे के दोनों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया है, जिससे आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगेगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी.
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भाजपा जिलाध्यक्ष का कुर्ता फटा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन के दौरान स्वागत के लिए खड़े भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा का सुरक्षा के लिए लगाई रेलिंग में कुर्ता फंस कर फट गया. इस दौरान हेलीपेड पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान हेलीपेड के पास जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन कर संबंधित अधिकारी से जानकारी ली. इस दौरान खनिज विभाग, राजीविका और कृषि विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जानकारी भी ली.