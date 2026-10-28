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बिना प्रोटोकॉल सेंट्रल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बच्चों के साथ की मस्ती, बड़ों से किया संवाद

सेंट्रल पार्क में टहलते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सेंट्रल पार्क की सुबह रोज जैसी ही थी, लोग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तभी ट्रैक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए. न काफिला, न दूरी, बिल्कुल आम वॉकर की तरह. देखते ही लोग उनके करीब आ गए, किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने सेल्फी ली और सीएम ने भी सहजता से सबका हाल जाना. मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर पार्क में मौजूद लोग उत्साहित नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री से बातचीत करने का सिलसिला भी चला. लोगों ने इस अवसर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने आमजन के बीच समय बिताकर फिटनेस, सहज संवाद और जनसंपर्क का संदेश दिया.