बिना प्रोटोकॉल सेंट्रल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बच्चों के साथ की मस्ती, बड़ों से किया संवाद
मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद बच्चों और बड़ों सभी को नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के महत्व का संदेश दिया.
Published : October 28, 2026 at 8:58 AM IST
जयपुर: सेंट्रल पार्क की सुबह रोज जैसी ही थी, लोग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तभी ट्रैक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए. न काफिला, न दूरी, बिल्कुल आम वॉकर की तरह. देखते ही लोग उनके करीब आ गए, किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने सेल्फी ली और सीएम ने भी सहजता से सबका हाल जाना. मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर पार्क में मौजूद लोग उत्साहित नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री से बातचीत करने का सिलसिला भी चला. लोगों ने इस अवसर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने आमजन के बीच समय बिताकर फिटनेस, सहज संवाद और जनसंपर्क का संदेश दिया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह छह बजे ही सेंट्रल पार्क पहुंच गए. यहां उनका अंदाज सुबह की सैर पर निकले आम नागरिक जैसा ही नजर आया. लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने सहजता से बातचीत की. पार्क में मौजूद बच्चों के साथ कुछ समय बिताया.
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मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की. कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के महत्व का संदेश दिया. सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों के बीच उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय रही. आमजन के साथ सहज संवाद और उनकी बातें सुनने के अंदाज को लोगों ने पसंद किया.
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मुख्यमंत्री के सेंट्रल पार्क पहुंचने के दौरान जयपुर नगर निगम के मेयर सुनील कोठारी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा और पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री की इस सुबह की सैर के दौरान पार्क में लोगों की आवाजाही के बीच मुलाकातों और बातचीत का दौर चलता रहा.
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