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कानून व्यवस्था पर CM भजनलाल सख्त, एक अधिकारी सस्पेंड, 6 APO और 2 को हटाया

कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल ( Source : CMO )

जयपुर: राजस्थान में हालिया आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों के कथित लापरवाहीपूर्ण व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराध के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को निलंबित, छह को एपीओ और दो अधिकारियों को पद से हटाया गया. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की जवाबदेही तय हो. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कार्रवाई से बचना नहीं चाहिए.