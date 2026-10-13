कानून व्यवस्था पर CM भजनलाल सख्त, एक अधिकारी सस्पेंड, 6 APO और 2 को हटाया
सीएम भजनलाल ने त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए.
Published : October 13, 2026 at 9:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान में हालिया आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों के कथित लापरवाहीपूर्ण व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराध के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बैठक के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को निलंबित, छह को एपीओ और दो अधिकारियों को पद से हटाया गया. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की जवाबदेही तय हो. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कार्रवाई से बचना नहीं चाहिए.
आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। विगत दिनों हुई आपराधिक घटनाओं में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करने तथा लापरवाही बरतने और आमजन के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। राजस्थान में कानून का शासन सर्वोपरि है। अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। #ZeroTolerance— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 13, 2026
खनन और जमीन से जुड़े विवादों पर भी नजर : मुख्यमंत्री ने खनन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की जिलेवार सूची तैयार कर उनके निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और आपराधिक घटनाओं के साथ पुलिसकर्मियों के आचरण से जुड़े मामलों की भी गहन समीक्षा हो. छोटी घटनाओं पर समय रहते संज्ञान लेने और प्रभावी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया.
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त्योहारों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर फोकस : आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने प्रभार वाले रेंज और जिलों में नियमित समीक्षा करें, ताकि छोटी घटनाएं गंभीर रूप न ले सकें.
महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का सुचारू संचालन करने और स्कूल-कॉलेजों में उनके संवाद कार्यक्रम सुनिश्चित करने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का दायित्व अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का भाव मजबूत करना है. कुछ कार्मिकों के अनुचित व्यवहार से पूरे विभाग की छवि प्रभावित होती है, इसलिए पुलिस का आचरण ऐसा होना चाहिए कि हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे.
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इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई :
निलंबित: बेर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह.
पदस्थापन की प्रतीक्षा में (एपीओ): अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत, वृत्ताधिकारी भुसावर नीरज भारद्वाज, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) अजमेर अंजू यादव, वृत्ताधिकारी सांभर मुकेश जोशी, वृत्ताधिकारी श्रीगंगानगर विष्णु कुमार खत्री और जयपुर आयुक्तालय के पुलिस निरीक्षक मुकेश खराड़िया.
हटाए गए: जयपुर ग्रामीण में एसआईयूसीएडब्ल्यू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजमोहन मीणा और खैरथल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह.