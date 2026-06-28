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सीएम भजनलाल ने पचपदरा रिफानरी और जोधपुर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे सीएम भजनलाल ( ETV Bharat Balotra )