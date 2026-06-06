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सीएम भजनलाल ने एसएमएस अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा,'जांचे और इलाज हो रहा, लेकिन सुधार की जरूरत

जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने अस्पताल की धन्वंतरि ओपीडी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने सर्जरी, ऑर्थोपेडिक समेत विभिन्न विभागों की ओपीडी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मरीजों व उनके परिजनों से सीधे बात कर इलाज संबंधी फीडबैक लिया. मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि मरीजों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है. हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीजों से बातचीत की और उनसे जांच, इलाज तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अपने अनुभव साझा किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं. ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि मरीजों को इलाज से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें.