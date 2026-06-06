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सीएम भजनलाल ने एसएमएस अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा,'जांचे और इलाज हो रहा, लेकिन सुधार की जरूरत

सीएम ने कहा कि बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में एयर कंडीशनर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

CM Bhajanlal meeting patients
मरीजों से मिलते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 3:31 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने अस्पताल की धन्वंतरि ओपीडी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने सर्जरी, ऑर्थोपेडिक समेत विभिन्न विभागों की ओपीडी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मरीजों व उनके परिजनों से सीधे बात कर इलाज संबंधी फीडबैक लिया. मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि मरीजों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है. हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीजों से बातचीत की और उनसे जांच, इलाज तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अपने अनुभव साझा किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं. ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि मरीजों को इलाज से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें.

एसएमएस की सुविधाओं पर ये बोले सीएम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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CM Bhajanlal seeking feedback
फीडबैक लेते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)

सुविधाओं को बढ़ाया गया: सीएम ने कहा कि बीते कुछ समय से अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार हुआ है. मरीज और उनके परिजनों से बात की, तो पता चला कि मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है और जांचे भी समय पर हो रही हैं. इसके साथ ही बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में एयर कंडीशनर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को राहत मिल सके. हालांकि सीएम ने यह भी माना कि हर दिन अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में अस्पताल में अभी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा, साफ-सफाई, प्रतीक्षा समय में कमी और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं.

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एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण
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