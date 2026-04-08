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चंबल एक्वाडक्ट परियोजना बनी पूर्वी राजस्थान की जीवनरेखा, सीएम बोले- समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट

सीएम के निर्देश- समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी दौरे के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस परियोजना में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए. उन्होंने कहा कि यह केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ी योजना है. उन्होंने कहा कि सरकार इस परियोजना को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी.

भूमि पूजन और निरीक्षण, हर स्तर पर निगरानी : प्रदर्शनी के बाद मुख्यमंत्री हरियाली राजस्थान कार्यक्रम के तहत निरीक्षण स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दूरबीन के माध्यम से प्रोजेक्ट का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने विधि-विधान के साथ भूमि पूजन कर परियोजना कार्य का शुभारंभ किया. सीएम ने अधिकारियों और इंजीनियरों से कहा कि वे नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट तैयार करें और गुणवत्ता के साथ कार्य को आगे बढ़ाएं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे समय-समय पर स्वयं भी इस परियोजना की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार हवाई निरीक्षण भी करेंगे.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और परियोजना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी देखी. बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर सीएम ने विस्तार से चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य तय समयसीमा में पूरा किया जाए.

आमजन के बीच पहुंचे सीएम, किसानों से की सीधी बातचीत : परियोजना की प्रदर्शनी स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के बीच भी पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों का अभिवादन किया और किसानों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं. कई किसानों ने क्षेत्र में पानी की कमी और सिंचाई से जुड़ी परेशानियों को रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने समाधान का भरोसा दिलाया.

इससे पहले मुख्यमंत्री के गोहाटा पहुंचने पर हेलीपैड पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उनका स्वागत किया. इसके बाद सीएम सीधे राम जल सेतु लिंक (पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक) परियोजना की प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली.

बूंदी: पूर्वी राजस्थान के जल संकट को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में उभर रही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के तहत चंबल एक्वाडक्ट परियोजना अब धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रही है. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले के गोहाटा गांव पहुंच कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

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कार्यक्रम में अव्यवस्था पर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी : मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली. जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारियों को प्रवेश नहीं मिलने से असंतोष की स्थिति बनी रही. हालांकि, बाद में लिस्ट के माध्यम से प्रवेश दिया गया.

ईआरसीपी जल संकट का स्थायी समाधान : जल संसाधनमंत्री सुरेश रावत ने बताया कि पूर्वी राजस्थान लंबे समय से पेयजल संकट, अनियमित सिंचाई और गिरते भूजल स्तर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ईआरसीपी की शुरुआत की है. इस परियोजना के तहत पार्वती, कालीसिंध, मेज और चंबल नदियों के जल का समन्वय कर उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जहां आज भी पानी की भारी कमी है. बरसात के दौरान इन नदियों का हजारों क्यूसेक पानी बिना उपयोग के बह जाता है, जिसे अब संरक्षित कर उपयोग में लाया जाएगा.

यह चंबल एक्वाडक्ट परियोजना का सबसे अहम हिस्सा : जल संसाधनमंत्री सुरेश रावत ने बताया कि चंबल एक्वाडक्ट इस पूरी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है. इसका निर्माण कोटा जिले के पीपलासमेल और बूंदी जिले के गोहाटा गांव के बीच चंबल नदी पर किया जा रहा है. करीब 2,280 मीटर (लगभग 2.3 किलोमीटर) लंबा यह एक्वाडक्ट देश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है. यह नदी के ऊपर करीब 36 मीटर ऊंचाई पर बनेगा, जिसमें 5 बैरल (ट्रफ) के माध्यम से पानी का प्रवाह होगा.

इस एक्वाडक्ट के निर्माण पर करीब 2,330 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पूरी पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की लागत लगभग 90 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य मई 2025 में शुरू हुआ था, जिसे जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना के तहत बैराज, फीडर चैनल और टनल का भी निर्माण किया जा रहा है. तकनीकी रूप से यह एक बेहद जटिल संरचना है, जिसमें हजारों पाइल्स, पियर और ट्रफ के माध्यम से पानी को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से आगे पहुंचाया जाएगा.

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17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा लाभ : इस मेगा परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 3 करोड़ 25 लाख लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि 4 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई से जोड़ा जाएगा. इससे बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और जयपुर सहित कई जिलों में इस परियोजना का व्यापक असर देखने को मिलेगा.

40 गांवों को मिलेगा फ्लोराइड मुक्त पानी : जिले के प्रभारी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने बताया कि चंबल एक्वाडक्ट परियोजना का सबसे बड़ा फायदा आसपास के करीब 40 गांवों को मिलेगा, जहां फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद उन्हें शुद्ध पेयजल मिलेगा, जिससे दांतों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से राहत मिलेगी.

इस परियोजना की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है. उन्होंने कहा कि यह योजना भविष्य में क्षेत्र की जीवनरेखा साबित होगी. परियोजना के पूरा होने के बाद किसानों को 24 घंटे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे वे साल में तीन फसलें ले सकेंगे, जिससे उनकी आय में बड़ा इजाफा होगा.