सीएम भजनलाल के ताऊ ससुर किशनलाल कटारा का निधन, बाबूला गांव पहुंच कर दी श्रद्धांजलि
भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर किशनलाल कटारा मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. कटारा के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर...
Published : December 9, 2025 at 1:00 PM IST
भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर किशनलाल कटारा (ग्राम बाबूला, डीग) का सोमवार देर रात निधन हो गया. वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय ग्रामीणों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.
परिजन प्रकाश कटारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह डीग पहुंचे. सीएम यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसे महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय परिसर में लैंड कराया गया. जिला पुलिस-प्रशासन की टीम ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की. लैंडिंग के बाद सीएम सड़क मार्ग से सीधे बाबूला गांव पहुंचे, जहां दिवंगत किशनलाल कटारा (80 वर्ष) के पार्थिव शरीर के सम्मुख उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया.
गांव में मुख्यमंत्री की मौजूदगी से बड़ा जनसमूह उमड़ आया. ग्रामीणों ने बताया कि किशनलाल कटारा मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और गांव के सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते थे. सीएम शर्मा के साथ हो डीग कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, भाजपा नेता गिरधारी तिवारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और जिले के कई अधिकारियों ने भी पहुंच कर परिवार के प्रति संवेदना जताई.
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस विश्वविद्यालय परिसर लौटे और वहीं से हेलीकॉप्टर द्वारा जयपुर रवाना हो गए. उनके साथ सुरक्षा दल और राजकीय प्रोटोकॉल की टीम भी मौजूद रही.