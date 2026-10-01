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शेखावाटी को मिलेगी बड़ी सौगात! सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे 1269 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

सीकर में बीएससी नर्सिंग कॉलेज भवन का लोकार्पण किया जाएगा. इसके अलावा नीमकाथाना में आईटीआई कॉलेज भवन का शिलान्यास होगा.

CM And Governor Sikar Visit
सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 8:23 AM IST

2 Min Read
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सीकर: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान शेखावाटी को 1269 करोड़ रुपए के 83 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी. मुख्यमंत्री सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वहीं राज्यपाल पिपराली में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार दोपहर करीब 12.30 बजे हेलीकॉप्टर से खाटूश्यामजी पहुंचेंगे. यहां बाबा श्याम के दर्शन कर धोक लगाएंगे. इसके बाद हेलीकॉप्टर से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे. दोपहर 2 बजे फतेहपुर स्थित चमड़िया कॉलेज खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ लाभार्थियों से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

सीकर में बीएससी नर्सिंग कॉलेज भवन का लोकार्पण किया जाएगा. इसके अलावा नीमकाथाना में आईटीआई कॉलेज भवन का शिलान्यास होगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में नानगवास, नाथा की नांगल और रामसिंह की ढाणी में सब सेंटर के शिलान्यास प्रस्तावित हैं. खाटूश्यामजी के उप जिला अस्पताल और फागलवा सीएचसी भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा.

पढ़ें: भजनलाल सरकार का 'यूथ प्लान' एजेंडा, डिजिटल प्रोफाइल से ट्रैक, युवाओं के लिए आएगा अलग बजट

सीकर जिला स्टेडियम में बास्केटबॉल एकेडमी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 3 बजे वे निमावत पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे. यहां सीकर, चूरू, झुंझुनूं और बीकानेर जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद शाम करीब 4 बजे पिपराली स्थित वैदिक आश्रम पहुंचेंगे. यहां आयोजित यज्ञ और अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे.

राज्यपाल भी पिपराली पहुंचेंगे: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी गुरुवार को सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह करीब 11.30 बजे पिपराली स्थित ग्रामीण खेल स्टेडियम पहुंचेंगे. यहां वैदिक आश्रम की ओर से आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्यपाल दोपहर करीब 1.30 बजे वैदिक आश्रम से सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

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