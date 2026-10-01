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शेखावाटी को मिलेगी बड़ी सौगात! सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे 1269 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान शेखावाटी को 1269 करोड़ रुपए के 83 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी. मुख्यमंत्री सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वहीं राज्यपाल पिपराली में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार दोपहर करीब 12.30 बजे हेलीकॉप्टर से खाटूश्यामजी पहुंचेंगे. यहां बाबा श्याम के दर्शन कर धोक लगाएंगे. इसके बाद हेलीकॉप्टर से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे. दोपहर 2 बजे फतेहपुर स्थित चमड़िया कॉलेज खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ लाभार्थियों से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे.