रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 144 नई बसें, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, बोले हमने घाटे से उबारा
हीरापुरा बस स्टैंड से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बसों को दिखाई हरी झंडी.
Published : July 26, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में रविवार को 144 नई बसें शामिल हो गई. अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखा कर अलग-अलग स्थानों के लिए रवाना किया. इस दौरान डिप्टी सीएम और यातायात मंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को हेलमेट भी वितरित किए और यातायात नियमों का पालन करने की सीख भी दी.
जनता से किए वादे किए पूरे: इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं. राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और इसीलिए दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवागमन की जरूरत है. ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे, इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है.
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रोडवेज को घाटे से उबारा: सीएम ने कहा कि यह तीसरा मौका है जब हमारी सरकार ने रोडवेज के बेड़े में इजाफा किया है. आज 144 बसों को जनता को समर्पित किया है, जनता इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पहली बार हुआ है कि राजस्थान रोडवेज फायदे में चल रही है, हमारी सरकार ने रोडवेज को घाटे से उबारकर फायदे में पहुंचाया है.
समय पर मिल रही है सैलरी: सीएम ने कहा कि रोडवेज के तमाम कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कार्मिकों को 6 से 8 महीने में भी तनख्वाह नहीं मिलती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक साथ 144 बसों को शामिल किया है. जनता भी देख रही है कि किस तरह से हमारी सरकार लगातार रोडवेज को घाटे से उबारने पर काम कर रही है.
बसों का अवलोकन किया: मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रहे. रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ बसो के अंदर से अवलोकन किया और कार्मिकों से भी बात की.
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