सीएम भजनलाल ने खोला सौगातों का पिटारा, 3 शहरों के नाम बदले, द्रव्यवती नदी पर बनेगी एलिवेटेड रोड
एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की.
Published : February 27, 2026 at 8:19 PM IST
जयपुर: विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देना है. सीएम ने कुछ शहरों के नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप बदलने की घोषणा की. जिसमे माउंट आबू का नाम आबू राज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, कामां का नाम कामवन रखा गया.
इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए नई सड़कों, पुलों और शहरी सुविधाओं के विस्तार का ऐलान किया गया. जयपुर के यातायात दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की. इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट और कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार की बात कही. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए स्कूल-कॉलेज खोलने तथा जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने की घोषणा भी की गई.
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं:
- मिसिंग लिंक सड़कों के मरमत के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रावधान
- एससी–एसटी किसानों की तर्ज पर अब सभी किसानों के लिए सोलर प्लांट के लिए लैंड यूज चेंज स्थानीय स्तर पर हो सकेगा
- जयपुर मेट्रो का 42.80 किलोमीटर की लंबाई का 13000 करोड़ की लागत से काम जल्द शुरू होगा
- नई ईडीआर पॉलिसी आएगी
- अगले साल 20 शहरों की टाउन प्लान योजनाएं बनेंगी
- रोडवेज के लिए 300 नई बसें खरीदी जाएंगी
- पंचायतों को 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए बनेगी डीपीआर
- बिजली तारों को अंडरग्रााउंड करने के लिए 100 करोड़
- बरलोतरा में स्किल डवलपमेंट हब बनेगा
- निर्यात बढ़ाने के लिए रिप्स में अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ होगी
- 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने के लिए काम होगा. अभी 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 125 रुपए बढ़कर 1425 रुपए मिलेगी
- निर्माण श्रमिकों की मौत पर अब एकमुश्त राशि का भुगतान होगा. अभी तक एक साथ पैसा नहीं मिलता
- 5000 आदिवासियों युवाओं को खुद का स्वरोजगार, उद्यम लगाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा
- प्रदेश में अब 1 लाख की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी होगा, 25 हजार पद बढ़ाए
- तीन शहरों के नाम बदलने की घोषणा : माउंट आबू अब आबू राज, जहाजपुर अब यज्ञपुर और कामां का नाम कामवन होगा
- जयपुर में 450 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल स्किलिंग केंद्र की स्थापना
- गुणवत्ता युक्त स्कूल शिक्षा के लिए भवन निर्माण मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि से विद्यालय आधारभूत संरचना कोश बनेगा
- वीबी जी राम जी योजना में श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा. 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी. मजदूरी देरी से दी गई, तो उसमें क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी. 4000 करोड़ रुपए का खर्च राजकोष से किया जाएगा. इसमें मांग के अनुसार बढ़ोतरी भी की जा सकेगी.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 फीसदी बढ़ाने की घोषणा
- 2500 दिव्यांगों को फ्री स्कूटी दी जाएगी
- जरूरतमंद और वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को जरूरत के लिए अलग-अलग जगह छात्रावास खोले जाएंगे
- जनजातियों के लिए जमीन की रजिस्ट्री करने के प्रावधानों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया
- जनजाति क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चिन्हित कर लोन मुहैया करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
- कोटा-बूंदी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही तीन को क्रमोन्नत करने की घोषणा
- आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा
- गेहूं के लिए MSP के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देते हुए 2735 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की व्यवस्था होगी
- हाउसिंग बोर्ड से पत्रकारों, विधायकों के लिए आवासी योजनाएं लाने की घोषणा
- सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर विधायकों के वेतन भत्ते हर साल बढ़ाने की घोषणा, अगले वित्त वर्ष से लागू होगी व्यवस्था
माउंट आबू को 'आबू राज' करने पर स्थानीयों में खुशी की लहर: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर 'आबू राज' किए जाने की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. इस घोषणा के बाद स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए स्वागत किया. एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर की.
माउंट आबू का नाम बदलकर 'आबू राज' करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. इस मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक समाराम गरासिया, मंत्री ओटा राम देवासी सहित कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और संत-महात्माओं द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि 'आबू राज' नाम क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा. नागरिकों का मानना है कि इस निर्णय से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.