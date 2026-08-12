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भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, प्राचार्य बर्खास्त, 10 की पेंशन रोकी

6 गंभीर मामलों में अभियोजन स्वीकृति: मुख्यमंत्री ने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े छह गंभीर मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधन तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इन मामलों में कार्रवाई का निर्णय लिया गया है. इनमें सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता और विकास अधिकारी से जुड़े प्रकरण शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े गंभीर प्रकरण में कठोर कार्रवाई को मंजूरी दी है. मामले में कॉलेज के प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, प्रकरण में सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी गई है. सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए कार्यस्थल पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा तथा लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में कठोरता का संदेश दिया है.

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचार के मामलों में कार्रवाई और तेज कर दी है. मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की अनुमति तथा विभागीय कार्रवाई से जुड़े करीब 40 मामलों का निस्तारण किया है. सीएम भजनलाल का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और स्वच्छ कार्यप्रणाली को मजबूत करना है. भ्रष्टाचार और कदाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है.

10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर कार्रवाई: सेवा काल के दौरान अनुशासनहीनता, दुराचरण और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामलों में मुख्यमंत्री ने 10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है. इनमें पांच प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोकने की स्वीकृति दी गई है. एक मामले में न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि होने के कारण पूरी पेंशन रोकने का फैसला हुआ है. वहीं कुछ अन्य मामलों में विभागीय जांच पूरी होने तक शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है.

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5 मामलों में एसीबी को जांच की मंजूरी: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत मुख्यमंत्री ने पांच मामलों में विस्तृत जांच का अनुमोदन किया है. इन मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को आगे जांच करने की अनुमति दी गई है. इससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच और कार्रवाई को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है. इसके अलावा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत छह प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय किया गया है. सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन दो मामलों में आरोपित अधिकारियों को परिनिंदा का दंड दिया गया है. सीसीए नियम 23 के तहत दो रिव्यू याचिकाओं में राहत देते हुए वेतन वृद्धि रोकने के दंड को परिनिंदा में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई. वहीं, नियम 34 के तहत प्रस्तुत चार रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व दंडादेश को यथावत रखा गया है और संबंधित अभिशंसा राज्यपाल को भेजी गई है.

चार विभागीय जांचों में अधिकारियों को दोषमुक्ति: सख्त कार्रवाई के साथ सरकार ने उन मामलों में भी राहत दी है, जहां विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए. विभागीय जांच के चार प्रकरण समाप्त करते हुए संबंधित आरोपित अधिकारियों को दोषमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है.