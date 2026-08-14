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सीएम भजनलाल ने सादुलशहर में की विकास की घोषणाएं, अनूपगढ़ में BSF के साथ लिया सीमा सुरक्षा का जायजा

'किसानों के हित में काम कर रही सरकार': मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. गेहूं के समर्थन मूल्य पर दिए गए बोनस का क्षेत्र के किसानों को लाभ मिला है. नहरों के विकास के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है.

श्रीगंगानगर: सीएम भजनलाल शर्मा के श्रीगंगानगर दौरे की शुरुआत सादुलशहर से हुई. सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर के जरिए सादुलशहर पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री ने राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नए भवन का शिलान्यास किया. इसके बाद बस स्टैंड पर आयोजित सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने किसानों और युवाओं के लिए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और 1 लाख 78 हजार नौकरियों का जिक्र किया. इसके बाद मुख्यमंत्री अनूपगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बॉर्डर 2BNM पोस्ट का अवलोकन कर BSF जवानों से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने 389.29 करोड़ रुपए के 131 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया. अनूपगढ़ के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा कर क्षेत्र को दो बड़ी सौगातें दीं. वहीं धारा 6-ए के मुद्दे पर किसानों को समाधान और कानूनी सहायता का भरोसा दिलाया.

'चार लाख से अधिक हो जाएगा जॉब का आंकड़ा': युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 1 लाख 78 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं. आने वाले ढाई वर्षों में यह आंकड़ा चार लाख से अधिक हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर जिले में दुग्ध एवं चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अनूपगढ़ में सभा के मंच पर सीएम का किया स्वागत (ETV Bharat Sriganganagar)

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महिला जवानों से बंधवाया रक्षासूत्र: सादुलशहर की सभा के बाद मुख्यमंत्री अनूपगढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने 2 बीएनएम स्थित बीएसएफ परिसर में बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन किया और सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी और जवानों के साहस, शौर्य व समर्पण की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के सजग प्रहरी हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि बीएसएफ घुसपैठ और तस्करी रोकने के साथ सीमापार से आने वाले हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीएसएफ परिसर में पौधारोपण किया. महिला जवानों ने उन्हें रक्षासूत्र बांधा.

महिला जवान सीएम के रक्षासूत्र बांधते हुए (ETV Bharat Sriganganagar)

बसंत मेघवाल को किया सम्मानित: इसके बाद सड़क मार्ग से करीब 3:40 बजे सभा स्थल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 389.29 करोड़ रुपए की लागत के 131 विकास कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए. अमेरिका में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने वाले बसंत मेघवाल को सम्मानित कर तीन लाख रुपए का चेक दिया गया. मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए इसे क्षेत्र की महत्वपूर्ण धरोहर बताया. साथ ही अनूपगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कार्यालय खोलने की घोषणा की.