कोटा- बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास: पीएम मोदी बोले- हाड़ौती के विकास को गति मिलेगी, सांसद बिरला को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा नगरी कोटा में कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी और उसके बाद यहां पानी प्रचुर मात्रा में है. उन्होंने बताया कि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बृज से संदीपन गुरु के आश्रम तक धार्मिक कॉरिडोर भी बना रहे हैं. केशवरायपाटन व कोटा भी इससे जुड़ेगा. इस दौरान शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, सहकारिता मंत्री गौतम दक, पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, विधायक हरिमोहन शर्मा, कल्पना देवी, संदीप शर्मा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे.

1507 करोड़ से 1100 एकड़ में बनेगा एयरपोर्ट: कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से होगा. इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1000 होगी. इसमें 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल का टर्मिनल बनेगा. यहां 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन रहा है. ए-321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए सात एप्रन भी बनाए जा रहे हैं. काम भी शुरू हो गया है. कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज में अपने-अपनों को नौकरी मिल जाती थी, ये लोग गड़बड़ी करते थे. चुनाव के समय हमने कहा था कि उनको नहीं छोड़ेंगे. आज 400 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने कहा, 'मगरमच्छ कैसे नहीं पकड़े जाएंगे? हमने कुछ तो पकड़ लिए हैं, कुछ आने वाले हैं. सरकार एक को भी नहीं छोड़ने वाली है. चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ होगा, वह जेल की सलाखों के पीछे जाएगा.' सीएम ने कहा कि सरकार के सवा दो साल में 72 प्रतिशत वादों को पूरा किया, अभी हमारे पास तीन साल बाकी हैं. कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से राजस्थान में हाड़ौती का क्षेत्र एक मजबूत स्तंभ बनने वाला है. उन्होंने कहा कि कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. जयपुर, दिल्ली व मुंबई पहुंचाने में समय नहीं लगेगा. हवाई जहाज से कचौड़ी गरम-गरम व ताजा पहुंचेगी.

कोटा/बूंदी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा के शंभूपुरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास व भूमि पूजन समारोह में भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, वह जेल की सलाखों के पीछे जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अब तक 400 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि यह एयरपोर्ट हाड़ौती के विकास को नई गति देगा . हाड़ौती क्षेत्र अब बड़ा आर्थिक केंद्र बनेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे कोटा का बड़ा सपना पूरा होना बताया. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है. इस अवसर पर सीएम ने 72 प्रतिशत वादे पूरे करने और परवन-नौनेरा पेयजल परियोजनाओं का भी जिक्र किया.

भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम शर्मा व बिरला (ETV Bharat Kota)

हर 45 दिन में बना रहे एक नया एयरपोर्ट: नायडू: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब देश में 74 एयरपोर्ट थे. आज उनके 12 साल के नेतृत्व में दो गुने से भी ज्यादा 157 एयरपोर्ट हो गए हैं. ऐसे में हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट बना है. हम दो साल में एयरपोर्ट बनाने का काम पूरा करेंगे. एएआई को तय समय में इसे बनाना ही पड़ेगा, इसका लगातार रिव्यू करते रहेंगे. यहां अच्छा-सा टर्मिनल बनाएंगे, जिसमें हाड़ौती की छवि नजर आएगी. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि इससे कई तरह के रोजगार मिलते हैं. नायडू ने कहा कि जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से बात हो रही थी कि टूरिस्ट भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं. ऐसे में यहां छोटे-छोटे शहरों में एयरपोर्ट की संभावना है.

मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधि और अतिथि (ETV Bharat Kota)

उत्पाती सांसदों को कंट्रोल करते हैं ओम बिरला: समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश दिखाया गया. जिसमें उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए से आधुनिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है. उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा दौरे पर एयरपोर्ट का वादा किया था. कोटा के लोगों को दूसरे शहर में फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी. कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है. क्षेत्र में कोयला, गैस और पानी के साथ ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है. कोटा साड़ी, स्टोन और सैंडस्टोन में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है. ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे हैं. लोकसभा अध्यक्ष बिरला की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिरला शानदार सांसद हैं और बेहतर लोकसभा अध्यक्ष हैं. वे संविधान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. वे किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, लेकिन पक्ष-प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर हैं. अच्छे मुखिया की तरह सांसदों का सम्मान करते हैं. कुछ बड़े घरानों के अहंकारी उत्पाती छात्रों (सांसदों) को संभाल लेते हैं. जो उद्दंडता करने की आदत छोड़ते नहीं हैं, तो भी वह सदन के मुखिया की तरह मुस्कुराते हैं.

कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV Bharat Kota)

पूरा हुआ बड़ा सपना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का : ओम बिरला: स्थानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एक बहुत बड़ा सपना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूरा हुआ है. कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास में था. अब यह एयरपोर्ट निर्माण 2027 में पूरा होगा. कोटा के विकास के नए द्वार खुलेंगे और यह खुशी की बात है. चंबल किनारे होने के बाद भी हर गांव तक पीने का पानी नहीं है. यह भी काम दो साल के अंदर पूरा करने के लक्ष्य से किया जा रहा है. हर खेत में पानी और हर घर पानी की आवश्यकता थी. आने वाले समय में उद्योग, व्यापार, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के बाद कोटा के उद्योग व पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे. क्षेत्र में नया निवेश भी होगा. परवन व नौनेरा पेयजल परियोजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, हर घर नल से जल, लेकिन पिछले पांच साल में इसे रोका गया. पिछली सरकार के समय में चार-चार बार जल जीवन मिशन के टेंडर हुए. ये 40 प्रतिशत ज्यादा दर पर थे. जल जीवन मिशन के तहत परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना 3523.16 करोड़ रुपए की है, जिसमें बारां, कोटा व झालावाड़ जिलों के 1402 गांवों व 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को जल पहुंचाना है.