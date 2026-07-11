मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज केकड़ी दौरा, 1268 करोड़ के फोरलेन सड़क के प्रथम चरण का करेंगे शिलान्यास
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहेंगे. देवली-नसीराबाद फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे.
Published : July 11, 2026 at 10:15 AM IST
केकड़ी : राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को केकड़ी क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देंगे. सीएम भजनलाल शर्मा क्षेत्र की बेहद महत्वाकांक्षी 'देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना' के प्रथम चरण का भव्य शिलान्यास करेंगे. कुल 1,268 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह फोरलेन सड़क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख देगी.
इस परियोजना के पूरा होने से न केवल सड़क हादसों में भारी कमी आएगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का सफर भी काफी सुगम और आरामदायक हो जाएगा. इस बेहद खास मौके पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करेंगे. इसके बाद वे कार से मुख्य सभा स्थल कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.
इसे भी पढ़ें: विधायक ने 231 दिन बाद सीएम की मौजूदगी में पहने जूते, इसलिए लिया था संकल्प - MLA Shatrughan Gautam
विधायक का अनोखा संकल्प हुआ पूरा : इस सड़क परियोजना की मंजूरी के पीछे केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम का एक ऐतिहासिक और भावुक संकल्प जुड़ा है. विधायक गौतम ने इस मार्ग को फोरलेन बनाने की मांग को लेकर नंगे पैर रहने का कड़ा संकल्प लिया था. विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही उन्होंने चप्पल-जूते त्याग दिए थे. उनके इस समर्पण को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से विशेष रूप से जूते लेकर केकड़ी पहुंचे थे और उन्हें 231 दिनों बाद जूते पहनाकर उनके संकल्प को पूरा किया. विधायक शत्रुघ्न गौतम करीब 231 दिनों तक नंगे पैर रहे थे. आज इस शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.
इसे भी पढ़ें: CM भजनलाल का गहलोत पर पलटवार, बोले- उनका दर्द ऐसा है कि बार-बार पायलट को ही टारगेट करते हैं, राठौड़ ने भी कसा तंज