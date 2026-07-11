ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज केकड़ी दौरा, 1268 करोड़ के फोरलेन सड़क के प्रथम चरण का करेंगे शिलान्यास

भजनलाल शर्मा का आज केकड़ी दौरा ( फोटो ईटीवी भारत )