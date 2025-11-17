ETV Bharat / state

राजस्थान में पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम घटा, 22 जिलों को मिली दिन की बिजली

जयपुर: फरीदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से विकसित भारत 2047 का सपना साकार किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि राजस्थान के 22 जिलों में अब किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है. इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ने से औसत रेस्पोंस टाइम 21 मिनट से घटकर मात्र 13 मिनट रह गया है.

उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है. पीएम कुसुम योजना के तहत 2,215 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और एटीएंडसी लॉस में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2023-24 में 21.81% से घटकर 2024-25 में 15.27% रह गई है.

यह भी पढ़ें: सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम : सीएम बोले कांग्रेस ने चलाई कमीशन की सरकार, हमे पारदर्शिता देना है, WRCP लाने की उठी मांग

कानून व्यवस्था में सुधार: सीएम ने बैठक में बताया कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ने से औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर मात्र 13 मिनट रह गया है. साथ ही, पॉक्सो एक्ट के मामलों का निस्तारण औसतन 58 दिन में और दुष्कर्म के मामलों का निपटारा 48 दिन में हो रहा है. सीएम ने पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र से 15 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट स्वीकृत करने का आग्रह किया.

स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में प्रगति: उन्होंने बताया कि राजस्थान ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88% आबादी को कवर करके देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है. गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना और बालिकाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों से महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है.