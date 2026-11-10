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गोवर्धन पूजा पर CM भजनलाल ने पत्नी संग श्रीनाथजी मंदिर में लगाई हाजिरी, किया दुग्धाभिषेक

दुग्धाभिषेक कर की विशेष पूजा-अर्चना ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर : गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ डीग जिले के पूंछरी पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता शर्मा भी उनके साथ रहीं और उन्होंने भी पूजा-अर्चना की.