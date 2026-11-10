गोवर्धन पूजा पर CM भजनलाल ने पत्नी संग श्रीनाथजी मंदिर में लगाई हाजिरी, किया दुग्धाभिषेक
गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने पत्नी संग डीग जिले के पूंछरी में श्रीनाथजी के दर्शन किए .
Published : November 10, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 12:27 PM IST
भरतपुर : गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ डीग जिले के पूंछरी पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता शर्मा भी उनके साथ रहीं और उन्होंने भी पूजा-अर्चना की.
गिरिराज जी के दरबार में लगाते हैं हाजिरी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गिरिराज जी के प्रति गहरी आस्था रही है. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी यह धार्मिक दिनचर्या बनी हुई है. वे समय-समय पर गिरिराज जी के दर्शन और पूंछरी के लौठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. श्रीनाथजी मंदिर से उनका जुड़ाव केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रत्येक महीने भंडारे का आयोजन भी कराया जाता है. इससे मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसादी ग्रहण करने का अवसर मिलता है.
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18 बीघा खेत की पूरी उपज गौशाला को समर्पित : मुख्यमंत्री की धार्मिक आस्था के साथ गौसेवा के प्रति भी विशेष लगाव है. उनके पास करीब 18 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसलें उगाई जाती हैं. खास बात यह है कि इस खेत से होने वाली पूरी पैदावार वे अपने उपयोग में लेने के बजाय गौशाला को दान कर देते हैं. इस तरह खेती से प्राप्त उपज को गौसेवा के लिए समर्पित करते हैं.
पत्नी गीता शर्मा भी गिरिराज जी की अनन्य भक्त : मुख्यमंत्री की पत्नी गीता शर्मा की भी गिरिराज जी में गहरी श्रद्धा है. वे प्रत्येक वर्ष गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा करती हैं. गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पूंछरी पहुंचकर उन्होंने भी श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन किए और गिरिराज जी की पूजा-अर्चना में भाग लिया. धार्मिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा पर गिरिराज जी की आराधना और परिक्रमा का विशेष महत्व है.
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मुख्यमंत्री के पूंछरी का लौठा पहुंचने पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की. इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से जुड़े ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपे.