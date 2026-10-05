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ACTION PLAN : सीएम भजनलाल शर्मा आज करेंगे नवनिर्वाचित निकाय प्रमुखों से संवाद, तय होगा 100 दिन का रोडमैप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( फाइल फोटो )

जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा के सामने शहरों में अपने राजनीतिक प्रभाव को कामकाज के जरिए मजबूत करने की चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश के नवनिर्वाचित निकाय प्रमुखों और उपप्रमुखों से संवाद करेंगे. वीसी के जरिए होने वाली इस बैठक में प्रत्येक निकाय के पहले 100 दिनों के काम का खाका तैयार करने पर फोकस रहेगा. इसके साथ सभी का लक्ष्य भी तय किया जाएगा जिससे 100 दिन के टारगेट में पूरा करना है. बैठक मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 3:30 बजे से होगी.