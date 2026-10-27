राजस्थान की आशा सहयोगिनियों को तोहफा, मानदेय 10% बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 5,455 रुपये
सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी को वित्तीय मंजूरी दी. अब 1 अक्टूबर 2026 से उन्हें 4,959 के बजाय 5,455 प्रतिमाह मिलेंगे
Published : October 27, 2026 at 7:20 AM IST
जयपुर : प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश की आशा सहयोगिनियों को मानदेय वृद्धि की सौगात दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर आशा सहयोगिनियों से किया गया वादा पूरा करते हुए उनके मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को वित्तीय मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह 4,959 रुपये के स्थान पर 5,455 रुपये मिलेंगे. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा.
राज्य सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मानदेय बढ़ोतरी की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है. इस 10 प्रतिशत के इजाफे से प्रत्येक आशा सहयोगिनी को हर महीने 496 रुपये अधिक मिलेंगे. सालाना हिसाब से देखें तो एक साल में उन्हें कुल 5,952 रुपये का सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा. इस कदम से बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा को जमीन पर उतार दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश की हजारों महिला कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी लौट आई है.
इसे भी पढे़ं: जयपुर तक पहुंचा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, विभाग का घेराव, प्रदेशव्यापी महापड़ाव की चेतावनी
सरकार के इस निर्णय को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा के साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि का वादा किया था. अब सरकार ने इस घोषणा को लागू करने की दिशा में वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है.
स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका : प्रदेश के दूर-दराज के गांवों से लेकर कस्बों और शहरी बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आशा सहयोगिनियों का योगदान बेहद अहम रहा है. गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच सुनिश्चित कराने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, नवजात और बच्चों के समय पर टीकाकरण, पोषण ट्रैकिंग और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता फैलाने का जिम्मा ये कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से निभाती हैं. किसी भी सरकारी स्वास्थ्य मिशन या महामारी नियंत्रण अभियान में इनका काम सबसे आगे रहता है.
इसे भी पढे़ं: जयपुर: सामाजिक न्याय विभाग के सामने रसोइयों और चौकीदारों का प्रदर्शन, नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही है. इसी क्रम में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाली इन कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा. अब आशा सहयोगिनियों को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई दर के अनुसार मानदेय देय होगा. इस फैसले से उन्हें हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है.