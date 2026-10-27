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​राजस्थान की आशा सहयोगिनियों को तोहफा, मानदेय 10% बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 5,455 रुपये

सीएम भजनलाल शर्मा ( फोटो सोर्स- सीएमओ )

जयपुर : प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश की आशा सहयोगिनियों को मानदेय वृद्धि की सौगात दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर आशा सहयोगिनियों से किया गया वादा पूरा करते हुए उनके मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को वित्तीय मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह 4,959 रुपये के स्थान पर 5,455 रुपये मिलेंगे. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा.

राज्य सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मानदेय बढ़ोतरी की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है. इस 10 प्रतिशत के इजाफे से प्रत्येक आशा सहयोगिनी को हर महीने 496 रुपये अधिक मिलेंगे. सालाना हिसाब से देखें तो एक साल में उन्हें कुल 5,952 रुपये का सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा. इस कदम से बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा को जमीन पर उतार दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश की हजारों महिला कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी लौट आई है.