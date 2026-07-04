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WATCH: सीएम ने ली सड़क किनारे चाय की चुस्कियां, क्यूआर कोड से किया पेमेंट

सीएम भजनलाल ने टी स्टॉल पर चाय पीने के दौरान एक नन्ही बालिका से भी बातचीत की.

CM Bhajanlal sipping tea
चाय की चुस्की लेते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 6:40 PM IST

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जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना दो दिवसीय जोधपुर दौरा पूरा कर शनिवार शाम को जयपुर के लिए रवाना हो गए. पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण का वापस जोधपुर लौटे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विख्यात कवि शैलेश लोढ़ा के परिवार के वैवाहिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे. इसके बाद वे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित अस्पताल में भर्ती सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी से मिलने पहुंचे. इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर अपने साथियों के साथ चाय की चुस्की ली.

उन्होंने उनके उपचार की जानकारी प्राप्त कर कुशलक्षेम पूछी. इसके बाद जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली के परिजनों से मिले. फिर वे रातानाडा चौराहा से निकल रहे थे, तो वहां पर भाटी टी स्टॉल पर रूक गए. यहां विधायक अतुल भंसाली, बाबूसिंह राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के साथ सड़क किनारे बैठे और चाय की चुस्कियां ली.

चाय पी और स्कैनर से किया पेमेंट (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: सीएम भजनलाल ने जिस दुकान में पी चाय, खुल गई उस दुकानदार की किस्मत, तीन गुना बढ़ी आमदनी

इस दौरान एक बच्ची से बातें की. फिर सीएम ने दुकानदार को क्यूआर कोड स्केन कर भुगतान किया. फिर यहां से निकल कर वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. एअरपोर्ट पर सीएम काफी खुश नजर आ रहे थे. सभी लोगों को अभिवादन कर जयपुर के लिए रवाना हो गए. इस दौरान मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सीएम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए.

सीएम के काफिले को काला झंडा दिखाने का प्रयास: सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर से जयपुर के लिए जब रवाना हुए, तो सर्किट हाउस से एयरपोर्ट जाते समय बीच में एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता ने उनको काला झंडा दिखाने का प्रयास किया. हालांकि जब वह कार्यकर्ता काला कपड़ा लेकर काफिले का नजदीक पहुंचा, तब तक मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे निकल चुकी थी. इस दौरान तुरंत प्रभाव से रातानाडा थाना पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया. थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है. इस घटना से जोधपुर पुलिस की खुफिया तंत्र की पोल खुल गई.

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