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WATCH: सीएम ने ली सड़क किनारे चाय की चुस्कियां, क्यूआर कोड से किया पेमेंट

चाय की चुस्की लेते सीएम भजनलाल ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना दो दिवसीय जोधपुर दौरा पूरा कर शनिवार शाम को जयपुर के लिए रवाना हो गए. पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण का वापस जोधपुर लौटे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विख्यात कवि शैलेश लोढ़ा के परिवार के वैवाहिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे. इसके बाद वे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित अस्पताल में भर्ती सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी से मिलने पहुंचे. इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर अपने साथियों के साथ चाय की चुस्की ली. उन्होंने उनके उपचार की जानकारी प्राप्त कर कुशलक्षेम पूछी. इसके बाद जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली के परिजनों से मिले. फिर वे रातानाडा चौराहा से निकल रहे थे, तो वहां पर भाटी टी स्टॉल पर रूक गए. यहां विधायक अतुल भंसाली, बाबूसिंह राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के साथ सड़क किनारे बैठे और चाय की चुस्कियां ली. चाय पी और स्कैनर से किया पेमेंट (ETV Bharat Jodhpur)