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​रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी! राजस्थान में 17 अफसरों की आजीवन पेंशन रुकी, एक RAS सहित 20 बर्खास्त, 332 निलंबित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान में भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत प्रशासनिक अमले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. इस कड़े कदम के तहत एक आरएएस (RAS) अधिकारी सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त (सेवामुक्त) कर दिया गया है. वहीं, कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 332 अधिकारियों और कार्मिकों को सस्पेंड (निलंबित) किया गया है. इसके अलावा 17 अधिकारियों की पेंशन आजीवन बंद कर दी गई है और 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी सेवा जनसेवा के लिए है, न कि पद के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और मनमानी के लिए. उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है. इसे भी पढे़ं: मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा, खाट पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं सरकार द्वारा जिन अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है उनमें RAS अधिकारी नरसिंह, उपनिदेशक डॉ. पी.आर. खींची, सहायक आचार्य डॉ. सुनील व्यास, प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर, कृषि अधिकारी शीना लुकोश, व्याख्याता अमृत लाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खिमेसरा तथा लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर सहित विभिन्न विभागों के कुल 20 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार मामलों में दोष सिद्धि के बाद पीएचईडी के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती तथा तत्कालीन एपीपी हरिसिंह मीणा को भी सेवा से हटा दिया गया है.