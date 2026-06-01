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​रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी! राजस्थान में 17 अफसरों की आजीवन पेंशन रुकी, एक RAS सहित 20 बर्खास्त, 332 निलंबित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्थान में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन हुआ है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 10:09 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत प्रशासनिक अमले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. इस कड़े कदम के तहत एक आरएएस (RAS) अधिकारी सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त (सेवामुक्त) कर दिया गया है. वहीं, कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 332 अधिकारियों और कार्मिकों को सस्पेंड (निलंबित) किया गया है.

इसके अलावा 17 अधिकारियों की पेंशन आजीवन बंद कर दी गई है और 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी सेवा जनसेवा के लिए है, न कि पद के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और मनमानी के लिए. उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है.

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सरकार द्वारा जिन अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है उनमें RAS अधिकारी नरसिंह, उपनिदेशक डॉ. पी.आर. खींची, सहायक आचार्य डॉ. सुनील व्यास, प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर, कृषि अधिकारी शीना लुकोश, व्याख्याता अमृत लाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खिमेसरा तथा लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर सहित विभिन्न विभागों के कुल 20 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार मामलों में दोष सिद्धि के बाद पीएचईडी के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती तथा तत्कालीन एपीपी हरिसिंह मीणा को भी सेवा से हटा दिया गया है.

सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई, 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी : मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को सेवानिवृत्ति के बाद भी राहत नहीं मिलेगी. सरकार ने 17 अधिकारियों और कर्मचारियों की आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय लिया है. इनमें RAS फतेह राय सोनी, अतिरिक्त निदेशक (खान) राकेश हीरात, RPS ओमप्रकाश चंदोलिया तथा चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि मेहरोत्रा सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं. कुछ मामलों में पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी रोकी गई है.

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577 मामलों की जांच जारी, 108 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति : राज्य सरकार ने बताया कि वर्तमान में 577 प्रकरणों में जांच चल रही है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े 9 मामलों की भी जांच जारी है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है तथा धारा 17-ए के अंतर्गत 37 अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता को अनावश्यक चक्कर लगवाना, फाइलें दबाकर रखना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना और जवाबदेही से बचना अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की सेवा ईमानदारी से करें, अन्यथा सरकारी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहें.

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