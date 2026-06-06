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सीएम भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर बड़ा पलटवार, बोले- उनका दर्द ऐसा है कि बार-बार सचिन पायलट को ही टारगेट करते हैं

​मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में करोड़ों की विकास योजनाओं की घोषणा की और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा पलटवार किया.

मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा
मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 10:28 AM IST

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भीलवाड़ा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दो दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दूसरे दिन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए. शनिवार सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया. मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत की मित्रता सचिन पायलट से कुछ ज्यादा ही है, इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, सिर्फ सचिन पायलट के संदर्भ में ही कहते हैं. यह उनका आपसी मामला है, लेकिन गहलोत का दर्द कुछ ऐसा है कि वे बार-बार घूम-फिरकर सचिन पायलट को ही टारगेट करने लगते हैं.

मॉर्निंग वॉक, योग और 104 वर्ष की बुजुर्ग का आशीर्वाद : सीएम भजनलाल ने इस दौरान खारी का लांबा की प्रशासक दिव्यानी राठौड की मांग पर गांव में करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे के दूसरे दिन जिले के गुलाबपुरा उपखंड के खारी का लांबा गांव में मॉर्निंग वॉक के दौरान गली मोहल्ले में घूम कर देव दर्शन के साथ ही ग्राम वासियों और बुर्जगों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने गांव की 104 वर्षीय बुजुर्ग महिला कंकु देवी शर्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री धर्मी तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने योग और प्राणायाम किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने पौराणिक बावड़ी पर जाकर जल पूजन भी किया.

सीएम भजनलाल का भीलवाड़ा दौरा (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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104 वर्ष की बुजुर्ग से लिया आशीर्वाद
104 वर्ष की बुजुर्ग से लिया आशीर्वाद (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

जिले की सबसे युवा सरपंच और वर्तमान में प्रशासक दिव्यानी राठौड की मांग पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल स्टेडियम और कृषि भवन के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा करते हुए राजकीय विद्यालय में कॉमर्स और साइंस फैकेल्टी खोलने की निर्देश दिए. वही धार्मी तालाब में पानी के आव क्षेत्र में आ रहे अवरोध को तुरंत निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए.

सीएम ने किया पौधारोपण
सीएम ने किया पौधारोपण (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

गांव की पगडंडियों से ही निकलेगा विकास का रास्ता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास का रास्ता गांवों की पगडंडियों से होकर ही गुजरता है. जब हमारा हर गांव सशक्त और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा, तभी हमारा देश और प्रदेश भी समर्थ बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही सोच है कि गांव हर दृष्टिकोण से मजबूत होने चाहिए. गांव के किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं जो दिन-रात मेहनत करते हैं, उन तक केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचना चाहिए.

सीएम ने योग और प्राणायाम किया
सीएम ने योग और प्राणायाम किया (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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उन्होंने कहा कि गांव की आबादी शहर की ओर जा रही है उस पर विचार करना चाहिए. वह सारी सुविधा गांव मिलेंगी तो निशक्त रूप से हमारे गांव के व्यक्ति गांव में रहकर अच्छा काम करेंगे. हमारा केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं पर फोकस है. मैंने चौपाल लगाकर गांव वालों के साथ बिजली, पानी व खेती के क्षेत्र में और क्या हो सकता है उसके लिए बात की वहीं हम युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कृत संकल्प है .

लोगों से किया जनसंवाद
लोगों से किया जनसंवाद (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

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​भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरा
KHARI KA LAMBA VILLAGE DEVELOPMENT
खारी का लांबा विकास कार्य
BHAJANLAL SHARMA ATTACK ON GEHLOT
CM BHAJAN LAL SHARMA BHILWARA VISIT

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