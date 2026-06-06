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सीएम भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर बड़ा पलटवार, बोले- उनका दर्द ऐसा है कि बार-बार सचिन पायलट को ही टारगेट करते हैं

मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा ( फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा )